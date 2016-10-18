Ondernemers profiteren: ADE levert de stad 58 miljoen op

Het Amsterdam Dance Event (ADE), dat morgen van start gaat, levert de Amsterdamse economie in vijf dagen zo'n 65 tot 70 miljoen euro op. Dat bericht Het Parool.

Lees verder onder de advertentie

Alleen al het Amsterdam Music Festival (AMF), de serie mega-evenementen tijdens ADE in Arena, Ziggo Dome en HMH met onder meer Hardwell en Tiësto, is goed voor bijna 27,7 miljoen euro. Dat blijkt uit een berekening van marktonderzoeker GFK, op basis van een enquête onder de ruim vijftigduizend bezoekers van het AMF.

Die geven niet alleen bijna 5,2 miljoen euro uit aan het festival, maar volgens GFK ook 3,9 miljoen uit aan onderdak in hotels of Airbnb, 4,3 miljoen aan transport - vooral openbaar vervoer en taxi - en 6,8 miljoen euro aan eten en versnaperingen. Dat doen ze vooral in supermarkten en bij fastfoodrestaurants.

Economische impactTwee derde van de AMF-bezoekers zegt de stad in te gaan als er geen evenementen zijn. ADE-gangers besteden dan ruim vijftig euro (Nederlanders) tot ruim honderd euro (buitenlanders) in Amsterdamse winkels, goed voor 3,7 miljoen euro.

Lees verder onder de advertentie

Buma Cultuur verwacht dat de andere evenementen tijdens ADE per bezoeker een vergelijkbare economische impact.

Het Dance Event trekt in vijf dagen 375.000 bezoekers. In 2013, zo liet Buma Cultuur uitrekenen, leverde het evenement de Nederlandse economie 55 miljoen euro op.

Het GFK-onderzoek geeft ook een aardig inzichtje in de verschillende evenementen. De Amsterdamse AMF-promotor Alda Events, die de komende dagen met megafeesten actief is in de Arena, Ziggo Dome en de HMH, zet daarmee ruim 3,8 miljoen euro om.

Lees verder onder de advertentie

Alleen al met de evenementen in de Amsterdam Arena van zaterdag en zondag haalt Alda 4,1 miljoen euro op, waarvan anderhalf miljoen ten goede komt aan de dj's die er optreden.

Hardwell geldt onder de ondervraagde bezoekers als populairste dj, gevolgd door Axwell and Ingrosso en Tiësto. Driekwart van de AMF-gangers is man, 85 procent is jonger dan 35. Een derde bezoekt het evenement voor het eerst.