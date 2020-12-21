Logistieke dienstverleners kampen door de reisbeperkingen vanwege de zeer besmettelijke variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk met vertragingen en mogelijk omzetverlies. De situatie in de Engelse havens is volgens een woordvoerder van Transport en Logistiek Nederland ‘redelijk rampzalig’ en heeft ‘desastreuze gevolgen’. De logistieke chaos heeft ook gevolgen voor exporterende telers.

De woordvoerder van branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TNL) raadt transporteurs aan het liveblog van TLN goed in de gaten te houden, nu de situatie per halfuur verandert. ,,Op dit moment zou ik geen producten naar het Verenigd Koninkrijk vervoeren.”

Boten zitten overvol

De enige zekerheid is dat de chauffeurs die er nu zitten terug kunnen komen, vertelt Marius Pronk, planner bij John Pronk Transport. ,,Maar als ze morgen zeggen dat chauffeurs ook niet meer mee mogen, dan wordt het een ander verhaal."

Bij John Pronk Transport in onder meer Kudelstaart werken ongeveer zeventig chauffeurs. De Britten daarvan zitten al in het Verenigd Koninkrijk en hoeven nu niet terug. Pronk vertelt dat de Nederlandse chauffeurs die nu in het Verenigd Koninkrijk zitten vanavond met de Stena Line nog terug kunnen, maar dat het allerminst zeker is of het bedrijf nog andere chauffeurs naar het Verenigd Koninkrijk gaat sturen de komende dagen. ,,De boten zitten overvol. We hebben nu een vertrekdag, en proberen om zoveel mogelijk onbegeleid transport over te sturen. Maar we ontkomen er niet aan om ook begeleid te sturen. En dan wordt het moeilijk om onze chauffeurs voor kerst terug te krijgen."

Tachtig procent van de bloemen, planten, groente en fruit die John Pronk Transport vervoert gaat naar het Verenigd Koninkrijk, de rest naar de Benelux. ,,Er is veel onzekerheid; gaan we wel, gaan we niet. Er is heel weinig informatie." Pronk kan geen inschatting doen van de misgelopen omzet. Voor lege schappen in Nederland door de blokkade is Pronk niet bang. ,,Nee, het Verenigd Koninkrijk is afhankelijk van ons. Dat merken ze nu wel.”

Ik kan moeilijk tegen klanten zeggen: ga het zelf maar wegbrengen Kees de Wit, directeur van vervoerder Van der Luyt

Omrijden en andere havens gebruiken

Kees de Wit, directeur van vervoerder Van der Luyt in Oegstgeest, zegt dat er door de reisbeperkingen "enorme vertragingen" zijn. ,,Zendingen kunnen niet meer vertrekken. We moeten afwachten of er boekingen zijn. Het is onzeker met hoofdletters, er kan bijna niks."

Van der Luyt vervoert versproducten zoals bloemen, planten, groente en fruit. Een kwart daarvan gaat naar het Verenigd Koninkrijk, de rest naar andere landen zoals Zwitserland, Italië en Frankrijk. Volgens De Wit zitten er momenteel geen chauffeurs vast in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf heeft in totaal 350 chauffeurs in dienst, onder wie vijftien Britten. ,,Alle Engelse chauffeurs zijn in Engeland", aldus De Wit.

De kerstperiode is normaal een drukke tijd, vertelt De Wit, omdat veel mensen thuis zijn. ,,De verwachting was dat het extra druk zou worden. Dat zal nu wel stoppen." Het bedrijf bekijkt of het kan omrijden en andere havens kan gebruiken. Het bedrijf zegt geen gehoor te geven aan de oproep van TLN om voorlopig niet te transporteren. ,,Ik begrijp het, maar ik kan moeilijk tegen klanten zeggen 'ga het zelf maar wegbrengen', dus dat doen we niet."

Voor Daily Logistics Group is het ‘piek op piek’

Volgens Marcus Post van de Daily Logistics Group in Hoek van Holland, is het ‘piek op piek’, zegt hij in het AD. ,,Het is een gekkenhuis, niet normaal. Het is altijd al drukker voor de kerst, maar nu heb je ook nog het hamsteren voor de Brexit en de sluiting van de Eurotunnel die extra chaos geeft. We snappen dat Frankrijk de deuren sluit, maar 45 procent van het transport naar Engeland gaat via de tunnel. Dus moesten we gaan schakelen met onze ferrymaatschappijen.”

De Daily Logistics Group is onder andere gespecialiseerd in het vervoeren van groente en fruit uit het Westland naar het Verenigd Koninkrijk. Ze bereiden zich al jaren voor op de Brexit. Post: ,,Is dit een voorbode voor de Brexit? We weten het niet. Zelf verwacht ik dat de eerste weken van januari juist rustiger gaan zijn, omdat ze nu al zoveel aan het inslaan zijn. Dan zal iedereen juist afwachten wat die deal of no deal precies inhoudt.”

De komende dagen gaan er voor onze klanten geen vrachtwagens die kan op Loek van Adrichem van rozenkwekerij Berg Roses in Delfgauw

Miljoenen bloemen vernietigen

Salesmanager Loek van Adrichem van rozenkwekerij Berg Roses in Delfgauw volgt de ontwikkelingen ‘aan de overkant’ op de voet. Het bedrijf, met kwekerijen in Nederland, Kenia en China, zet normaliter 10 tot 15 procent af in het Verenigd Koninkrijk. ,,De komende dagen gaan er voor onze klanten geen vrachtwagens die kan op. We proberen die partijen nu in andere Europese landen te verkopen. Daar gaat het over het algemeen goed qua bloemenconsumptie. Ook vanuit het Verenigd Koninkrijk is er veel vraag, alleen is het logistiek nu dus niet haalbaar.”

De eerste coronagolf leidde tot extreem verlies bij Berg Roses, waarbij het bedrijf miljoenen bloemen moest vernietigen. Van Adrichem hoopt dat de schade deze keer beperkt blijft. ,,En dat de chauffeurs voor de kerst thuis zijn.”

Afgelopen weekend besloot Nederland al het vluchtverkeer met Engeland te stoppen, nadat bleek dat er in het Verenigd Koninkrijk een gemuteerde versie van het coronavirus rondwaart. Die versie is veel besmettelijker. Daarna werd ook het personenvervoer per boot een halt toe geroepen. Ook Frankrijk sloot de grenzen, met als gevolg dat ook de Eurotunnel, die loopt vanaf Calais, is afgesloten.

