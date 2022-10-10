Onenigheid in Duits kabinet over langere levensduur kerncentrale

Duitsland gaat mogelijk toch sneller dan verwacht volledig van kernenergie af. De Duitse regering slaagde er maandag niet in een wetsontwerp goed te keuren waarin staat dat de laatste twee kerncentrales van het land na de geplande afbouw als reserve worden aangehouden, zo meldde het Duitse ministerie van Economische Zaken.

Duitsland was in eerste instantie van plan het gebruik van kernenergie tegen het einde van dit jaar te hebben afgebouwd. Door de ineenstorting van de energietoevoer uit Rusland als gevolg van de oorlog in Oekraïne besloot de regering twee centrales tot april in reserve te houden. Onenigheid binnen het Duitse kabinet brengt de mogelijke levensduurverlenging van de Isar II-centrale in gevaar, vertelde een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken.

De Isar II-kerncentrale van energieproducent E.ON zou vanaf 21 oktober een week offline gaan voor onderhoud. Deze werkzaamheden waren ter voorbereiding op een verlenging van de levensduur tot april 2023, zei het bedrijf vorige maand nadat het een lek op de locatie had gemeld. Volgens het Duitse ministerie heeft de exploitant van de centrale duidelijkheid nodig over de plannen van de regering alvorens met het onderhoud te beginnen. Daaraan wordt nu gewerkt, aldus het ministerie.