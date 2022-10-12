Ook binnen Wereldbank klinkt roep om extra klimaatinspanningen

Niet alleen critici vragen de Wereldbank om meer klimaatinspanningen, ook binnen de organisatie klinkt die oproep. "De Wereldbank doet al heel veel aan klimaataanpak, maar zou eigenlijk nog meer moeten kunnen doen, gezien de grote noden", zegt Koen Davidse, die als bewindvoerder namens Nederland en een aantal andere landen toeziet op de dagelijkse leiding bij ‘s werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking.

Lees verder onder de advertentie

Davidse geeft aan dat extra inspanningen voor het klimaat eigenlijk "niet snel genoeg" kunnen komen. Vanuit het hoofdkantoor in Washington onderstreept hij dat de Wereldbank al veel doet op dit vlak. De 32 miljard dollar die dit jaar naar klimaatgerelateerde investeringen gaat wordt door geen enkel ander instituut in de wereld overtroffen, stelt hij. Maar hier zal nog heel veel geld bij moeten.

"Goed dat de Wereldbank deze dingen doet, maar het is tijd voor de volgende stap," zegt Davidse. Dat is volgens hem ook een vraag die door hemzelf en andere bewindvoerders binnen de organisatie is neergelegd bij de top van de bank, waar nu hard gewerkt wordt om alle programma's klimaatbestendig maken.

Veel kritiek

De Wereldbank kreeg recent veel kritiek dat het te weinig zou doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Verder trok Oxfam Novib cijfers van de Wereldbank over zijn klimaatinspanningen in twijfel. En dan was er nog een uitglijder van Wereldbank-baas David Malpass die door een onhandige opmerking de beschuldiging over zich heen kreeg een klimaatontkenner te zijn.

Lees verder onder de advertentie

Davidse zegt nog steeds vertrouwen te hebben in de inzet van de bank. Malpass heeft later ook benadrukt wel degelijk voorstander te zijn van een goede klimaataanpak. Wel geeft Davidse aan dat hij en andere bewindvoerders nog extra uitleg verwachten over de cijfers naar aanleiding van het Oxfam-rapport.

Klimaatagenda per land

Wat betreft de extra inspanningen die nodig zijn, is de Wereldbank ook erg afhankelijk van de beschikbare middelen, benadrukt de Nederlander verder. Hij hoopt dat ministers uit de aangesloten landen, die deze week bijeen zijn voor de jaarvergadering van de bank, afspraken kunnen maken over het aantrekken van extra financiering en verbeteringen in de manier van werken. Davidse is wel realistisch; een concreet plan zal er nog niet meteen liggen. Maar een "duw in de goede richting" zou wel mogelijk moeten zijn.

Davidse legt uit dat er niet alleen geld nodig is voor projecten die helpen de CO2-uitstoot te beperken, maar ook voor projecten die ontwikkelingslanden in staat stellen om met het veranderende klimaat om te gaan. Denk aan het bedrijven van landbouw in droger wordende gebieden in Afrika. Daarnaast is de bank bezig met landenrapporten waarin voor specifieke landen ideeën voor een klimaataanpak zijn uitgewerkt. "Nooit eerder werd de klimaatagenda per land zo concreet uitgewerkt. Het is heel belangrijk dat die niet in een stoffige la belanden."