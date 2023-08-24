Ook Univé stopt met verzekeren van fatbikes

Univé stopt per direct met het verzekeren van fatbikes. Volgens een woordvoerder van de verzekeraar zorgt het hoge aantal diefstallen voor een te groot risico. De verzekeringstak van de ANWB, Unigarant, liet afgelopen maandag al weten om dezelfde reden voorlopig te stoppen met het verzekeren van de elektrische fietsen met dikkere banden.

De zegsman meldt dat het gaat om een "onverantwoord percentage" diefstallen van de fietsen, die afgelopen maanden populair zijn geworden. Het is niet duidelijk hoeveel eigenaren een claim hebben ingediend bij Univé.

De ANWB meldde maandag dat de verhaalde financiële schade door diefstallen van fatbikes inmiddels is opgelopen tot 800 procent van de premie. "Dat is niet houdbaar en daarom moeten we ingrijpen." Verzekeraar Centraal Beheer onderzoekt nog met welke maatregelen schade door diefstal beperkt kan blijven, aldus een woordvoerster. Een verzekeringsstop is volgens haar voorlopig niet aan de orde.

Donderdag meldde Unigarant ook te stoppen met het verzekeren van de meeste elektrische bakfietsen van het merk Urban Arrow. Ook deze fietsen zouden "enorm gewild" zijn bij dieven. Univé en Centraal Beheer laten weten deze fietsen nog wel te blijven verzekeren.

Fietseigenaren moeten veel meer doen om te voorkomen dat hun e-bike wordt gestolen, zeiden de politie en het Verbond van Verzekeraars eerder deze week. Eigenaren kunnen bijvoorbeeld hun fiets vastzetten met een extra slot of een tracker inbouwen, waarmee een gestolen fiets kan worden teruggevonden.