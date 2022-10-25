Opbrengsten uit cloud maken voor Microsoft zwakke pc-markt goed

Het Amerikaanse softwareconcern Microsoft heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet in de boeken gezet, geholpen door de snelgroeiende divisie voor cloudsoftware. Die compenseerde de gedaalde vraag naar licenties voor besturingssysteem Windows bij elektronicafabrikanten, die minder pc's verkopen nu de inflatie zo hoog is dat consumenten minder grote uitgaven doen.

De totale opbrengsten in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar bedroegen 50,1 miljard dollar, 11 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ruim de helft van die omzet behaalde Microsoft met zijn cloudsoftware, die bijna een kwart meer opleverde dan een jaar eerder. Maar pc-fabrikanten betaalden 15 procent minder om Windows te mogen gebruiken voor hun apparaten. De operationele winst, dus voor het betalen van rentes en belastingen, steeg 6 procent tot 21,5 miljard dollar.

Behalve cloudsoftware verkochten ook Office-pakketten nog goed bij zakelijke en particuliere klanten. Daarnaast groeide ook het socialmediaplatform LinkedIn, dat vooral voor het onderhouden van zakelijke contacten populair is. Aan de verkoop van Xbox-spelcomputers en games verdiende het bedrijf juist minder. Microsoft heeft net als andere Amerikaanse multinationals last van de sterke dollar.

Hoewel de omzet bleef stijgen, ging het om het laagste groeicijfer van de afgelopen vijf jaar. Topman Satya Nadella verklaarde "gedisciplineerd" om te gaan met de kosten. Microsoft bevestigde onlangs banen te schrappen. Die ingreep zou minder dan 1 procent van het totale personeelsbestand van 221.000 personen raken.