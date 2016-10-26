Organisatie De Nieuwe Kans koppelt werklozen aan bedrijf

Dave Kroezen van Vetkanaal besloot een jongen met crimineel verleden een kans te geven in zijn bedrijf. Het werd een proces van vallen en opstaan, maar Germain Martina (27) doet het nu hartstikke goed. Hij belandde bij zijn nieuwe werkgever door organisatie De Nieuwe Kans. Dat schrijft het AD.

Martina groeit op bij zijn oma op Curaçao, komt op zijn 14de naar Rotterdam en zwerft daar langs familie. ,,Mijn vader en moeder zijn ook hier, maar het contact met hen is nooit goed geweest'', vertelt hij. Dankzij een tante maakt hij zijn middelbare school af, maar daarna gaat het fout: van verkeerde vrienden en hangen op straat naar drugshandel. Als zijn neefje in Pendrecht wordt doodgeschoten, besluit Martina dat het roer om moet.

De Nieuwe Kans

Werken is er, op anderhalve maand op de vuilniswagen na, nooit van gekomen. Maar via de organisatie De Nieuwe Kans belandt Martina bij Vetkanaal, een Barendrechts bedrijf dat vet verwijdert uit de luchtkanalen van horecagelegenheden en bedrijfskeukens.

Beste kracht

Eigenaar Dave Kroezen (33) uit Rotterdam heeft eerder al een voormalig drugsverslaafde zien opbloeien tot een van zijn beste krachten. En ach, was hij vroeger zelf ook geen boefje? ,,Niet dat ik een crimineel verleden heb, maar ik ben wel eens in aanraking geweest met de politie vanwege een vechtpartij. Ik had ook slechte vrienden vroeger.''

Gretig

Bij de drie kandidaten die De Nieuwe Kans voorschotelt, springt Martina eruit. ,,Tijdens zijn sollicitatie is hij gretig. Bovendien is hij van het babbelen, dat past wel binnen ons bedrijf'', zegt Kroezen.

Verantwoordelijkheid

,,Jongens als Germain zijn niet gewend om te werken en verantwoordelijkheid af te leggen'', zegt Kroezen. Martina komt zonder opgaaf van reden niet opdagen, is een keer zelfs vijf dagen onbereikbaar. ,,Dat kan dus niet, daar hebben mijn klanten, maar ook de rest van het personeel last van.''

Waarschuwing

Tot drie keer toe geeft de directeur zijn nieuwe kracht een officiële waarschuwing. ,,Ieder ander had ik al lang ontslagen, maar ik begrijp waar Germain vandaan komt. Je moet geduld hebben met zo'n jongen.''

Toekomst

De laatste waarschuwing heeft effect. Martina beseft dat hij zijn vriendin en pasgeboren dochtertje een toekomst moet bieden, ook zijn nog niet alle schulden weggewerkt. Bovendien vindt hij het leuk dat hij door zijn werk op de meest uiteenlopende plekken in het land terechtkomt, van een museum tot een hamburgerketen. ,,Ik hou van avontuur.''

Halfjaarcontract

Kroezen strijkt over zijn hart en geeft hem opnieuw een halfjaarcontract. ,,Ik ben heel blij met deze kans'', zegt Martina. ,,Mijn leven was een zootje, maar ik heb nu een huis, een baan en een dochtertje. Daar wil ik hard voor werken. Ik had in het begin veel moeite met het ritme en 's nachts werken, maar het gaat nu hartstikke goed.''

Trots

Kroezen is blij dat hij door de zure appel heen heeft gebeten. ,,Ik ben er trots op dat we iemand hebben kunnen veranderen in plaats dat hij verder is afgegleden. Daar is iedereen bij gebaat.''

Voorbestemd

Tijdens de kraamvisite blijkt bovendien dat Kroezen en Martina verre familie zijn. ,,Onze moeders zijn achternichten'', zegt Kroezen. ,,Dit was voorbestemd.''

