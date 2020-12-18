Overzicht openingstijden supermarkten oud & nieuw 2020

Op weg naar een nieuw jaar hanteren de supermarkten vooral wisselende openingstijden. Hoe zit dat precies op 31 januari 2020 en 1 januari 2021, Oudjaarsdag en Nieuwjaarsdag? Bekijk hier de openingstijden op beide dagen van supermarkten in 2023 .

Openingstijden per supermarkt

Albert Heijn, XL en AH to go

Jumbo

PLUS

Aldi

Dirk van den Broek

DekaMarkt

Lidl

SPAR

Nettorama

Openingstijden Albert Heijn, XL en AH to go tijdens oud & nieuw 2020

Met meer dan 950 winkels is de Albert Heijn, ook wel AH of Appie, de grootste supermarktketen in Nederland. Voor de laatste inkopen van 2020 kun je bij Albert Heijn goed terecht, want alle winkels zijn op oudejaarsdag (31 december) open. Dit was eerdere jaren ook het geval. Nieuwjaarsdag is traditioneel een dag waarop winkel gesloten blijven en in vorige jaren waren er dan soms maar 190 AH-filialen open. Dit jaar is dat anders en kun je op 1 januari bij maar liefs 645 winkels je aankopen doen.

31 december (oudejaarsdag) zijn alle winkels open

1 januari (nieuwjaarsdag) zijn slechts 645 winkels open

Kijk voor de actuele openingstijden per winkel op ah.nl/winkels.

Openingstijden Jumbo tijdens oud & nieuw 2020

Met meer dan 680 vestigingen in Nederland is Jumbo na de Albert Heijn een goede tweede. Van deze 680 vestigingen zijn er op Nieuwjaarsdag 290 open om de eerste boodschappen van 2021 in te slaan. Wil je zeker zijn dat je bij jouw lokale Jumbo-vestiging terecht kunt, winkel dan op oudejaarsdag, want op 31 december zijn alle vestigingen open.

31 december (oudejaarsdag) zijn alle winkels open

1 januari (nieuwjaarsdag) zijn slechts 290 winkels open

Op Jumbo.com staan alle actuele openingstijden van alle vestigingen vermeld.

Openingstijden Plus tijdens oud & nieuw 2020

Plus is met 270 supermarkten een belangrijke speler op de Nederlandse levensmiddelenmarkt. Lang niet alle filialen openen nieuwjaarsdag de deuren, en als ze dat al doen dan lopen de openingstijden uiteen. Dat laatste geldt voor 31 december ook.

31 december (oudejaarsdag) zijn de winkels beperkt open

1 januari (nieuwjaarsdag) zijn de winkels beperkt open

Via deze link tik je je postcode in en moet alles een stuk duidelijker worden.

Openingstijden Aldi tijdens oud & nieuw 2020

De circa vijfhonderd winkels van Aldi in Nederland hanteren in de aanloop naar oud en nieuw verschillende openingstijden. Het Duitse supermarktconcern verwijst iedereen naar haar website: Aldi.

31 december (oudejaarsdag) gaan de winkels open van 08.00 tot 18.00 uur

1 januari (nieuwjaarsdag) zijn de winkels gesloten, echter in sommige steden zijn één tot enkele winkels open van 12.00 tot 18.00 uur.

Openingstijden Dirk tijdens oud & nieuw 2020

De randstedelijke supermarktketen Dirk, ook wel bekend als Dirk van den Broek, opent al zijn filialen op oudejaarsdag tot 18.00 uur. Op Nieuwjaarsdag zijn er naar verhouding veel Dirk-supers open,, namelijk 106 van de in totaal 126 filialen. Wel zo handig, want online bestellen kan niet bij deze winkelketen.

31 december (oudejaarsdag) zijn alle winkels open

1 januari (nieuwjaarsdag) zijn 106 winkels open

Kijk voor actuele openingstijden op www.dirk.nl.

Openingstijden Dekamarkt tijdens oud & nieuw 2020

De Dekamarkt, die met 79 filialen actief is in zes provincies, houdt alle vestigingen op oudejaarsdag open tot 18.00, net als de Dirk. Op Nieuwjaarsdag hebben 54 vestigingen de deuren geopend, maar de openingstijden kunnen onderling verschillen en vind je www.dekamarkt.nl.

Vanwege de coronapandemie zet de Dekamarkt nog meer in op thuisbezorging en kunnen klanten hun online bestellingen zelfs op de zondagen rondom de feestdagen thuis ontvangen. Ook op de zondag voor oudjaar (27 december), is dit het geval. Wel zijn veel bezorgdagen op het moment van schrijven al volgepland. Op Nieuwjaarsdag bezorgt de super niet.

31 december (oudejaarsdag) zijn alle winkels open

1 januari (nieuwjaarsdag) zijn 54 winkels open

Openingstijden Lidl tijdens oud & nieuw 2020

Supermarktketen Lidl, onderdeel van de Duitse Schwarz-groep, hanteert in de aanloop naar oud en nieuw verschillende openingstijden. Op de website is te zien wanneer de ruim 420 winkels open zijn.

Uit een analyse kan worden opgemaakt dat de winkels op oudejaarsdag om 07.00 opengaan en om 18.00 uur sluiten. Vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag) zijn de supermarkten gesloten.

31 december (oudejaarsdag) zijn de meeste winkels open

1 januari (nieuwjaarsdag) zijn alle winkels gesloten

Klanten kunnen voor non-food artikelen ook terecht op de Lidl-webshop.

Openingstijden SPAR tijdens oud & nieuw 2020

Spar heeft ongeveer 12.500 winkels in 44 landen. Nederland telt ruim 240 zelfstandige Spar-winkels, gerund door ondernemers. Zij mogen zelf hun openingstijden bepalen. Ook de Attent-formule is onderdeel van Spar. Bovendien maken zo’n honderd neutrale winkels gebruik van het logistieke proces van inkoop en distributie van het overkoepelende bedrijf.

Zoek via Spar.nl de openingstijden van een winkel in jouw buurt.

Openingstijden Nettorama tijdens oud & nieuw 2020

Supermarktketen Nettorama heeft 32 winkels die verspreid zijn over de provincies Noord-Brabant, Utrecht, Overijssel, Limburg, Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Drenthe.

Op oudejaarsdag hebben alle filialen dezelfde openingstijd, namelijk van 07.00 tot 18.00 uur. Op nieuwjaarsdag zijn alle winkels van Nettorama gesloten. Het filiaal in Utrecht vormt echter een uitzondering: is op oudejaarsdag van 07.00 tot 19.00 uur geopend en op nieuwjaarsdag van 12.00 tot 19.00 uur.