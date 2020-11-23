Plus-size modemerk Paprika neemt Promiss over na faillissement FNG

Plus-size modemerk Paprika neemt het merk en klantenbestand van Promiss over en gaat het kledingmerk voornamelijk online verkopen. De veertien winkels van Promiss moesten eerder dit jaar sluiten na het faillissement van het Belgische moederbedrijf FNG.

Promiss, dat dameskleding tot maat 50 verkoopt, wordt nu nog verkocht via de eigen webwinkel, Wehkamp en Zalando. Paprika wil binnen twee maanden een nieuwe webwinkel voor Promiss opzetten. Verder moet de kleding deels in luxe warenhuizen komen te liggen en net als de kleding van Paprika overal in Europa worden verkocht.

Paprika heeft fysieke winkels in de Benelux, Frankrijk en Duitsland en webshops in dertien Europese landen. Het merk verdient meer dan 35 procent van de omzet online.

FNG, dat Promiss in 2016 overnam, ging in augustus failliet in Nederland. De onderneming kampte al langer met financiële problemen. Die verergerden tijdens de coronacrisis door lockdownmaatregelen. In Nederland was FNG naast Promiss eigenaar van ketens als Miss Etam, Expresso, Steps en Claudia Sträter.

Ook Esprit verkeert in zwaar weer

Een ander modemerk dat in zwaar weer verkeert is Esprit. Was het bedrijf jarenlang een vaste waarde in de Nederlandse winkelstraat en de kledingkast van menig huishouden, nu twijfelt de onderneming aan het eigen voortbestaan. Dat melden het Financieele Dagblad en NU.nl. Esprit moet flink bezuinigen om te kunnen doorgaan, bijvoorbeeld door personeel te ontslaan en huurverlagingen in winkels te bedingen.

In Duitsland, de belangrijkste markt, rondt Esprit eind deze maand een herstructurering af waarbij het bedrijf ongeveer de helft van de zo'n honderd winkels zal sluiten. Schuldeisers schelden bijna 240 miljoen euro kwijt. Esprit zegt er vertrouwen in te hebben dat deze procedure de toekomst van het bedrijf veilig zal stellen, maar volgens experts heeft Esprit zijn beste tijd gehad.

Het in Hongkong aan de beurs genoteerde bedrijf boekte in het jaar 2007-2008 nog een omzet van ruim 4 miljard dollar. Die glorietijd is voorbij. Esprit lijdt al jaren verlies, al voor de coronacrisis. Vorig jaar kwam het modemerk uit op een verlies van zo'n 233 miljoen euro.