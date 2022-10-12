Polen meldt lekkage bij oliepijplijn Droezjba uit Rusland

De Poolse pijpleidingenexploitant Pern heeft een lek geconstateerd in de olieleiding Droezjba, die olie vervoert vanuit Rusland naar Europa. De oorzaak is waarschijnlijk een ongeluk, laat de hoogste Poolse functionaris voor strategische energie-infrastructuur weten. "Dit is niet het eerste geval van lekkage", aldus Mateusz Berger, "en het kan zeker niet worden vergeleken met de explosie in de Nord Stream-pijplijn."

Volgens Pern werd dinsdagavond bij één van de twee leidingen van Droezjba de lekkage waargenomen, bij een deel op ongeveer 70 kilometer afstand van de stad Plock in het midden van Polen. De oliestroom is stilgelegd door Pern dat hoopt binnen enkele uren met meer duidelijkheid te komen. De tweede pijplijn en alle andere delen van Droezjba functioneren naar behoren, aldus Pern.

De Poolse raffinaderijen krijgen nog gewoon de olie die ze horen te krijgen, geeft Pern aan. Ook wordt er nog altijd olie aan Duitse klanten geleverd, zij het met mogelijke beperkingen. De minister van Energie van de Duitse deelstaat Brandenburg liet weten in de gaten te houden wat het lek betekent voor de raffinaderij in Schwedt. Die voorziet Berlijn voor 90 procent in zijn behoefte aan brandstoffen.

Oliestromen

Droezjba, wat "vriendschap" in het Russisch betekent, levert via een noordelijke en zuidelijke vertakking olie aan Duitsland, Polen, Belarus, Hongarije, Slowakije, Tsjechië en Oostenrijk. De Tsjechische pijpleidingexploitant Mero gaf aan geen veranderingen te zien bij de oliestromen door Droezjba.

Eerder waren er lekken bij de belangrijke gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 die lopen tussen Rusland en Duitsland in de Oostzee. Er zijn sterke vermoedens van sabotage van Nord Stream. Bij die pijplijnen kwamen door de lekken grote hoeveelheden gas vrij.