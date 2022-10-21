PostNL geeft winstwaarschuwing door tegenvallende pakketbezorging

Nederlanders bestellen door het historisch lage consumentenvertrouwen minder spullen online en dat voelt post- en pakketbezorger PostNL. Het beursgenoteerde bedrijf waarschuwt dat het aantal afgeleverde pakketten in het afgelopen kwartaal niet is gestegen, terwijl het bedrijf daar eerder wel op rekende.

De omzet komt in het derde kwartaal waarschijnlijk uit op 709 miljoen euro, tegenover 729 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Daarop lijdt PostNL een aangepast operationeel verlies van 20 miljoen euro. Dat is het resultaat waar rentebetalingen en belastingen nog niet van zijn afgetrokken.

In zijn winst- en omzetwaarschuwing wijst het bedrijf naar de verslechtering van de economische omstandigheden. Zo is de inflatie in Nederland opgelopen tot een recordhoogte van bijna 15 procent in september, waardoor consumenten minder te besteden hebben en PostNL minder te vervoeren heeft. "De verwachte terugkeer naar volumegroei bij de pakkettendivisie bleef uit in het derde kwartaal", schrijft PostNL, dat in het vierde kwartaal ongeveer evenveel pakketten verwacht te bezorgen als in de laatste drie maanden van 2021.

Naast de uitblijvende groei bij de tak voor pakketten krimpt de hoeveelheid verstuurde post al jaren. In het derde kwartaal bezorgde PostNL 9,3 procent minder poststukken dan in dezelfde periode van 2021.

Tegelijkertijd stijgen de kosten voor personeel en brandstof en die toename is nog niet ten einde. Zo lopen er cao-onderhandelingen die waarschijnlijk uitmonden in een sterkere toename van de loonkosten dan PostNL aanvankelijk verwachtte. Het bedrijf probeert waar mogelijk in de kosten te snijden en kijkt kritisch naar de investeringen en de bezorgroutes.