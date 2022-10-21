PostNL onderuit op Damrak na winstwaarschuwing

PostNL raakte vrijdag ruim 10 procent aan beurswaarde kwijt op het Damrak. De post- en pakketbezorger gaf een omzet- en winstwaarschuwing vanwege de verslechtering van de economische omstandigheden. Door de hoge inflatie kopen mensen minder online en heeft PostNL minder pakketjes te vervoeren. Ook kampt het bedrijf met hogere kosten voor personeel en brandstof. PostNL liet daarbij de in augustus al verlaagde verwachtingen voor dit jaar los.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent lager op 644,92 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 878,18 punten onder aanvoering van PostNL. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 1,3 procent. Londen verloor 0,6 procent, na een sterker dan verwachte daling van de Britse winkelverkopen in september.

Besi was de grootste daler in de AEX met een min van 4,1 procent. Het chipbedrijf won een dag eerder echter bijna 16 procent na goed ontvangen resultaten. Verfconcern AkzoNobel en staalmaker ArcelorMittal waren de enige stijgers, met plussen tot 0,4 procent.

Philips daalde 1 procent. Honderden gebruikers van apneu-apparaten van Philips zijn deze week naar de rechter gestapt. Ze willen daarmee afdwingen dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vertrouwelijke documenten over de omstreden apparaten vrijgeeft.

BAM verloor 1,3 procent. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wil opheldering van het bouwconcern over de recente invallen van de FIOD en het Openbaar Ministerie bij de onderneming. Daardoor ging BAM eerder deze week hard onderuit op de beurs. Beter Bed daalde dik 1 procent. De beddenfabrikant zag de omzet afgelopen kwartaal dalen en kreeg minder orders binnen.

In Frankfurt zakte Adidas bijna 8 procent na een winstalarm. Volgens het Duitse sportmerk gaat het met de verkopen in China niet zo goed als verwacht. Ook in westerse landen valt de vraag tegen. Het Frans-Italiaanse brillenconcern EssilorLuxottica, dat eerder dit jaar het Nederlandse GrandVision overnam, daalde 2 procent na tegenvallende resultaten.

In Parijs zakte cosmeticagigant L'Oréal 5 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. Renault verloor 1,7 procent. De Franse autofabrikant zag de kwartaalomzet stijgen, maar wel minder dan verwacht. Modehuis Kering, bekend van Gucci en Yves Saint Laurent, gaf ook een kijkje in de boeken en werd 3 procent lager gezet.

De euro was 0,9767 dollar waard, tegen 0,9820 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 84,33 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent goedkoper, op 92,19 dollar per vat.