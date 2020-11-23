PostNL verkoopt 'nee' als bedrijven nog meer pakjes willen versturen

PostNL verkoopt zakelijke klanten dezer dagen 'nee' als die op het laatste moment nog meer pakketten willen aanleveren om te versturen. Dat zegt een woordvoerder van het post- en pakketbedrijf maandag desgevraagd.

,,Het zijn nu al in de allerdrukste weken. We bezorgen voor iedereen al veel meer, daar kan niet nog meer bij", zegt de woordvoerder op NU.nl. PostNL bezorgt nu meer dan anderhalf miljoen pakketten per dag.

De coronacrisis in combinatie met het koopjesfestijn Black Friday en de feestdagen die in aantocht zijn, leidt tot een ongekende stroom van pakketten die verstuurd worden. Daar komt volgens de woordvoerder van PostNL bij dat de consument 'grillig' is: ,,Het consumentengedrag is onvoorspelbaar. Vieren ze wel of geen Sinterklaas, bijvoorbeeld.”

Per dag kunnen zakelijke klanten bepaalde hoeveelheden aanleveren, en dan kunnen wij de bezorging garanderen op een afgesproken dag Woordvoerder PostNL

Zakelijke klanten moeten gespreid aanleveren

Voordat deze periode aanbrak, heeft PostNL met de zakelijke klanten afspraken gemaakt over hoeveel pakketten ze konden aanleveren en ook over het spreiden daarvan. ,,Per dag kunnen ze bepaalde hoeveelheden aanleveren, en dan kunnen wij de bezorging garanderen op een afgesproken dag."

PostNL probeert dat zoveel mogelijk over de doordeweekse dagen te spreiden, hoewel de consument nog steeds het meest in het weekend bestelt.

Meer dan duizend ritten extra

Vorige maand liet PostNL al weten dat het verwachtte dat het aantal te bezorgen pakjes in deze periode vele tientallen procenten hoger zou liggen dan normaal. Elke dag worden meer dan tweehonderd extra wagens en duizend extra ritten ingezet. Bovendien zijn de sorteercentra nu ook op zondag open.

Dat er geen pakjes meer worden aangenomen ter verzending, geldt nadrukkelijk niet voor particuliere klanten.