Problemen op Schiphol kostten KLM 175 miljoen euro

De problemen op Schiphol hebben luchtvaartmaatschappij KLM 175 miljoen euro gekost. Dochtermaatschappij Transavia speelde ook nog eens 55 miljoen euro kwijt. Het merendeel van die bedragen was te wijten aan gemiste inkomsten, maar KLM was ook geld kwijt aan de compensatie van passagiers van wie een vlucht werd geannuleerd.

KLM was 30 miljoen euro kwijt aan die compensatie voor passagiers. De resterende 145 miljoen euro bestond uit misgelopen inkomsten.

Door te weinig personeel op Schiphol, met name bij de beveiliging, werden sinds juli maximale aantallen passagiers ingesteld. Dat betekende dat er vluchten geschrapt moesten worden. Daarnaast werden er vluchten verplaatst naar andere luchthavens zoals Rotterdam The Hague Airport. Ook verkocht KLM minder tickets aan uit Nederland vertrekkende passagiers.

Ook in het winterseizoen zijn er op Schiphol nog beperkingen van kracht. De luchtvaartmaatschappijen praten inmiddels met luchthaven Schiphol over compensatie voor alle problemen. Koepelorganisatie BARIN, die de maatschappijen vertegenwoordigt, denkt dat die gesprekken nog wel enkele weken zullen duren.