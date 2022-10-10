Publicatiedatum Britse begrotingsplannen vervroegd

De begrotingsplannen van de Britse regering zullen eerder naar buiten worden gebracht. Minister van Financiën Kwasi Kwarteng, die voor de zware taak staat het vertrouwen van de financiële markten te herwinnen na de eerdere bekendmaking van de begrotingsagenda, maakt op maandag 31 oktober de details bekend. De deadline was eerder 23 november.

Kwarteng bracht eerder de markten in beroering nadat hij met een belastingverlaging van 45 miljard pond, zo'n 51 miljard euro, op de proppen kwam in combinatie met extra uitgaven om bedrijven en huishoudens te helpen met hun energierekening. Vooral het ontbreken van details over hoe dit betaald zou worden, zorgde voor onrust. Het pond verloor flink aan waarde na de bekendmaking. Ook veroorzaakte Kwarteng met zijn plannen een scherpe daling van de koersen van staatsobligaties. De Bank of England greep in met de aankoop van staatsobligaties. Daarmee werden onder andere pensioenfondsen tegen een gedeeltelijke ineenstorting beschermd.

De nieuwe publicatiedatum stelt de Bank of England in staat de belasting- en uitgavenplannen van de regering te bestuderen voordat de centrale bank op 3 november met zijn rentebesluit komt. Eerder besloot de centrale bank de noodsteun voor de wankele staatsobligatiemarkt uit te breiden, vooruitlopend op de vervaldatum van die steun op vrijdag.

Kwarteng en premier Liz Truss hopen dat de Britse rekenkamer OBR hun beweringen zal bevestigen dat de combinatie van belastingverlagingen en hervormingen voor economische groei kunnen zorgen. Eerder zei het Internationaal Monetair Fonds dat het streven van de regering naar economische groei en de pogingen van de Bank of England om de inflatie te beheersen elkaar tegenwerken.