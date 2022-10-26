Rake klappen voor Heineken en ASMI, ook KPN zakt na cijfers

Bierbrouwer Heineken en chiptoeleverancier ASMI kregen woensdag rake klappen op het Damrak na tegenvallende resultaten. Ook telecomconcern KPN moest het ontgelden na publicatie van de kwartaalcijfers. De Amsterdamse AEX-index was daardoor een negatieve uitschieter op de Europese beurzen, die een gemengd beeld lieten zien.

Heineken zakte bijna 7 procent. De bierbrouwer wist in het derde kwartaal ruim een kwart meer omzet te boeken dankzij een opleving in de regio Azië en Oceanië. Buiten die regio merkte Heineken wel dat in sommige landen de vraag naar bier afnam door de moeilijke economische omstandigheden en hoge inflatie. De stijging van het biervolume viel daardoor volgens kenners tegen.

ASMI raakte meer dan 8 procent kwijt. Het bedrijf waarschuwde veel last te krijgen van de strengere beperkingen die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan de chipexport naar China. ASMI haalt zo'n 16 procent van zijn omzet in China. Washington wil met de strengere regels voorkomen dat China een grotere economische en militaire bedreiging gaat vormen. Ook branchegenoten ASML en Besi gingen mee omlaag en zakten dik 3 procent.

Amerikaanse techbedrijven

De stemming op de Europese beurzen werd daarnaast ook gedrukt door tegenvallende resultaten van de grote Amerikaanse techbedrijven Microsoft en Google-moeder Alphabet. De AEX stond rond het middaguur 1,4 procent in de min op 656,92 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 897,43 punten. De beurzen in Parijs en Londen verloren tot 0,4 procent. De Duitse DAX won 0,3 procent.

KPN zag de winst in het afgelopen kwartaal stijgen, terwijl analisten hadden gerekend op een daling. Ook de omzet nam licht toe. Topman Joost Farwerck sprak van een gezonde klanteninstroom bij zowel de consumententak als de zakelijke divisie. Ook handhaafde het bedrijf de verwachtingen voor het hele jaar. Het aandeel verloor desondanks 1,7 procent.

Europese banken

Grote Europese banken zoals Deutsche Bank (min 1,3 procent) en het Spaanse Santander (min 2,8 procent) openden eveneens de boeken. Beide banken profiteerden van de hogere rentetarieven in Europa en boekten meer winst dan verwacht. Santander zette wel flink meer geld opzij voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald.

De euro was voor het eerst in een maand tijd weer meer waard dan 1 dollar. Zwakke Amerikaanse economische cijfers en de verwachting dat de rente in de eurozone donderdag wordt verhoogd, stuwden de eenheidsmunt tot 1,0023 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 85,84 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 93,87 dollar per vat.