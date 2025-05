Ramona Koonings (Real Housewives) begon op haar 17e: nu runt ze ’s werelds grootste trouwparadijs

Binnen een jaar een kasteel renoveren tot sprookjesparadijs? Als Ramona Koonings (44) iets in haar hoofd heeft, is ze niet te stoppen. Op haar zeventiende nam ze een bruidsmodezaak over en sindsdien pakt ze alle kansen die op haar pad komen. „Van niets iets maken vind ik het allerleukst.”

Vorig jaar rond deze tijd kreeg Ramona Koonings de sleutels van het opvallende okergele monumentale Kasteel Oost in het Limburgse Valkenburg. Afgelopen zondag, op haar 44ste verjaardag, organiseerde ze daar een open dag. Lachend zegt ze: „Mensen zeiden dat het nooit zou lukken, zo snel. Een collega-ondernemer gaf me drie jaar om de verbouwing en bijbehorende vergunningen te realiseren, maar dat is niets voor mij. Hoe harder mensen tegen mij zeggen, ‘dat gaat je niet lukken’, hoe harder ik ga.”

Als Ramona iets in haar hoofd heeft, laat ze het niet meer los. De scheuren in de muren, de talloze spinnenwebben en het metershoge onkruid in de tuin: ze keek er dwars doorheen en zag direct mogelijkheden voor uitbreiding van Koonings Bruidsmode in Deurne. „Een romantisch kasteel met een mooie oprijlaan waarmee je een sprookje binnenrijdt. Ik zag het zo voor me. Dat is de creatieve ondernemer in mij. Van niets iets maken vind ik het allerleukst. Dat zoek ik in alles. Of het nu gaat om het ontwerpen van een trouwjurk of het neerzetten van een droomkasteel.”

Ik wilde altijd al de beste zijn, dat viel ook meneer en mevrouw Koonings op Ramona Koonings

‘If you can dream it, you can do it’

Niet voor niets loopt haar motto ‘if you can dream it, you can do it’ als een rode draad door haar ondernemerscarrière. Serveerde ze als veertienjarige nog koffie bij bruidsmodezaak Koonings, gerund door de oom en tante van haar moeder, al na drie jaar nam ze de zaak over. „Ik wist al vroeg dat ik wilde ondernemen”, blikt ze terug. „Lezen en schrijven, daar was ik nooit zo goed in, maar het verkopen en de creativiteit en overtuigingskracht die daarbij komen kijken, zat al vroeg in me. Ik wilde altijd al de beste zijn, dat viel ook meneer en mevrouw Koonings (de toenmalige eigenaren, red.) op.”

Het ‘kasteel’ van Koonings Bruidsmode. Foto: Koonings Bruidsmode

„Hadden we niet de perfecte bruidsjurk, dan pakte ik net zolang stofjes en andere dingen erbij – soms verbouwde ik de hele jurk - tot de klant helemaal tevreden was. Ik houd niet van ‘nee’ verkopen, ik zorg gewoon dat het lukt. Een stapje extra voor de klant zetten om die ultiem in de watten te leggen en iets oprecht moois te creëren, was toen al mijn doel.” Met resultaat: regelmatig verkocht de jonge Ramona wel acht jurken op een dag. „Stap voor stap stelde ik mezelf steeds nieuwe doelen om beter te worden. Ik beloofde de bankmedewerkers die me mijn eerste lening verstrekten, dat ik alles zou geven voor de zaak. Daar heb ik mij tot op de dag van vandaag aan gehouden.”

Iedereen is welkom, zeker niet alleen mensen met een grote portemonnee. Ik wil daar geen verschil in maken Ramona Koonings

Ramona Koonings heeft grootste bruidsmodewinkel ter wereld

Deze rasechte ondernemersmentaliteit heeft haar ver gebracht. Van het overnemen van meerdere modewinkels tot aan het 11.000 vierkante meter tellende The Wedding Palace in Deurne, volgens Ramona de grootste bruidsmodezaak ter wereld. Hier komt alles samen: vrouwen-, mannen-, en kindermode. Het gros van de klanten bestaat uit bruiden, ze ontvangt er jaarlijks tussen de zes- en zevenduizend. Zij hebben keuze uit een enorm assortiment van vijfduizend verschillende jurken in een brede prijsklasse van 1.500 tot 35.000 euro. „Iedereen is welkom, zeker niet alleen mensen met een grote portemonnee. Ik wil daar geen verschil in maken.”

Kasteel onderdeel van grootste trouwparadijs

Sinds eind vorig jaar is het bedrijf uitgebreid met The Wedding Castle in Valkenburg, waar in een luxe en intiemere setting – gasten krijgen een eigen salon als paskamer – trouwkleding kunnen aanschaffen. In december opende het fine dining restaurant Mon Rêve in het kasteel en sinds dit voorjaar is het terras in de bijbehorende kasteeltuin open.

En daar blijft het niet bij. Eind juni opent het inpandige hotel met twaalf unieke door Ramona ontworpen suites. Verder is in de tuin binnenkort een orangerie te vinden, waar gasten en bezoekers van het aangrenzende park kunnen theedrinken of lunchen, en staan een wellness- en beautysalon en een bal- en feestzaal op de planning. „We kunnen alle kanten op, alles is mogelijk. Van trouwerijen tot babyshowers en kinderfeestjes. Bruiden zijn in principe eenmalige klanten, dit is ook een manier om mensen op meer momenten te trekken.”

Ramona Koonings in haar bruidsmodezaak. Foto: Koonings Bruidsmode

Ramona Koonings gaat voor totaalbeleving

Op beide locaties draait alles om het bieden van een totaalbeleving. En Ramona weet tot in de kleinste details een ultieme droomwereld te creëren rond haar bruidsmode. Van een sprookjespaleis, een indrukwekkend ‘Versailles-kasteel’ met 1.500 rozen en een hotel tot een door haar bonusvader en edelsmid gemaakte Assepoesterkoets, zwanen en zelfs een door haar zus en vriend gemaakt Disney-achtig lied dat de sfeer compleet maakt. „We letten niet op de kleintjes als het gaat om beleving. Klantbeleving staat bij ons voorop en ik investeer daar graag in. In de sfeer, maar ook met onze eigen Koonings Academy, waar we medewerkers trainen.”

De bijzondere beleving die Koonings biedt is een succesvol marketingmiddel. Ze bereikt er heel Nederland mee, maar sinds de uitbreiding naar Valkenburg is er ook groeiende aanloop uit België, Duitsland en Frankrijk. Ook haar televisiewerkzaamheden, Ramona is te zien in programma’s als Say Yes To The Dress, Married at First Sight en The Real Housewives van het Zuiden, dragen hieraan bij. Momenteel werkt ze aan een Duits televisieprogramma, waar ze voor is benaderd.

Ik ben nooit klaar met ondernemen, er zijn altijd wel nieuwe ideeën en kansen Ramona Koonings

‘Met hard werken en sparen kun je veel bereiken’

Ondanks alle luxe, glitter en glamour waarmee Ramona zich omringt, is ze het type ondernemer dat graag met beide benen – en liefst daadwerkelijk met de voeten in de klei blijft. „Ik sta rustig het terras schoon te spuiten of het plafond te schilderen. Dat werkt aanstekelijk voor het team. Het is een project van ons samen. Daarbij heb ik van huis uit geleerd hard te werken en dat je met sparen veel kunt bereiken. Mijn moeder van vijfenzeventig heeft ook nog die oude werkmentaliteit. Zij doet nog volop mee in het atelier in Deurne en kan er helemaal niet tegen als medewerkers stilstaan.”

Ook omringt ze zich het liefst met naaste familieleden, haar zus Manuela is haar rechterhand en verantwoordelijk voor personeelszaken, haar ex-vriend buigt zich over de boekhouding en haar vader en bonusvader realiseren samen al haar plannen om de sprookjeswereld compleet te maken.

„Ik ben nooit klaar met ondernemen, er zijn altijd wel nieuwe ideeën en kansen. Ik word zo gelukkig van het bouwen aan mijn bedrijf en projecten. Ik word nu al verdrietig als ik denk aan dat het kasteel straks af is. Maar dat mensen hiervan mee kunnen genieten vind ik dan wel weer geweldig. Eigenlijk creëer ik mijn eigen dromen en die van anderen.”

Een blik in het sprookjesachtige Koonings Bruidsmode. Foto: Koonings Bruidsmode