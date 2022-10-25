Randstad centraal op drukke cijferdag op Europese beurzen

De aandacht van beleggers gaat dinsdag onder meer uit naar Randstad. Het Nederlandse uitzendconcern kende naar eigen zeggen een sterk derde kwartaal, ondanks de verslechterende economische omstandigheden. Uitzendbureaus merken het als eerste als de economie verslechtert. Randstad boekte echter meer omzet en winst. Volgens topman Sander van ‘t Noordende bleef de vraag naar arbeidskrachten solide in het afgelopen kwartaal, ondanks een lichte afname van de activiteit bij klanten.

Ook grote Europese bedrijven als de Britse bank HSBC, de Duitse softwaremaker SAP en de Zwitserse farmaceut Novartis openden de boeken. De Zwitserse bank UBS, waar voormalig ING-topman Ralph Hamers aan het roer staat, zag de nettowinst in het derde kwartaal met 24 procent dalen tot 1,7 miljard dollar, maar het resultaat viel wel hoger uit dan verwacht. Op Wall Street komen later op de dag bekende namen als Coca-Cola, Microsoft, General Motors, UPS en Google-moeder Alphabet met resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een licht hoger begin van de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine plussen te openen. In Azië lieten de aandelenmarkten dinsdag een gemengd beeld zien, ondanks de aanhoudende opmars op Wall Street. De Nikkei in Tokio eindigde 1 procent hoger.

Schommeling

De Chinese beurzen schommelden tussen winst en verlies, na de forse koersval een dag eerder. De Hang Seng-index in Hongkong, die maandag ruim 6 procent verloor, noteerde tussentijds 0,2 procent in de min na een eerder voorzichtig herstel. Tencent, het Chinese techbedrijf waarin de in Amsterdam genoteerde investeerder Prosus een groot belang heeft, klom 1 procent. Tencent zakte maandag dik 11 procent en Prosus raakte daardoor op het Damrak ruim 17 procent kwijt.

Philips blijft eveneens in de belangstelling staan. Analisten van HSBC verlaagden hun advies voor het zorgtechnologieconcern naar verkopen. De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley gaf Philips een neutraal-advies. Philips kwam maandag met zijn kwartaalbericht, waarin het aankondigde wereldwijd 4000 banen te schrappen.

Vopak

Vopak kondigde aan de uitbreidingsmogelijkheden in Singapore te onderzoeken voor de opslag van ammoniak. Het tankopslagbedrijf wil daarmee beter kunnen inspelen op de groeiende vraag naar duurzame energie, waarvoor ammoniak onder meer wordt gebruikt.

De euro was 0,9866 dollar waard, tegen 0,9874 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 84,64 dollar. Brentolie werd een fractie duurder op 93,27 dollar per vat.