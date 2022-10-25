Randstad stijgt in hogere AEX na cijfers, Philips verder omlaag

Op het Damrak behoorde Randstad dinsdag tot de stijgers in de AEX-index, die een winst liet zien. Het Nederlandse uitzendconcern kende naar eigen zeggen een sterk derde kwartaal, ondanks de verslechterende economische omstandigheden, en boekte meer omzet en winst. Volgens topman Sander van ‘t Noordende bleef de vraag naar arbeidskrachten solide in het afgelopen kwartaal, ondanks een lichte afname van de activiteit bij klanten. Het aandeel won 0,7 procent.

Philips (min 0,5 procent) ging verder omlaag na de verliesbeurt een dag eerder en was de grootste daler in de AEX. Analisten van HSBC verlaagden hun advies voor het zorgtechnologieconcern naar verkopen en de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley gaf Philips een neutraal-advies. Philips kwam maandag met zijn kwartaalbericht, waarin het aankondigde wereldwijd 4000 banen te schrappen.

Ook grote Europese bedrijven als de Britse bank HSBC, de Duitse softwaremaker SAP en de Zwitserse farmaceut Novartis openden de boeken. De Zwitserse bank UBS, waar voormalig ING-topman Ralph Hamers aan het roer staat, zag de nettowinst in het derde kwartaal met 24 procent dalen tot 1,7 miljard dollar, maar het resultaat viel wel hoger uit dan verwacht. Het aandeel klom bijna 3 procent in Zürich.

Bekende namen

Beleggers kijken daarnaast uit naar de resultaten van grote Amerikaanse bedrijven. Op Wall Street openen bekende namen als Coca-Cola, Microsoft, General Motors, UPS en Google-moeder Alphabet later op de dag de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1 procent in de plus op 659,58 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 896,93 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,5 procent. Londen verloor 0,1 procent.

Grootste stijger

Platenlabel Universal Music Group (UMG) was de grootste stijger in de AEX, met een winst van 8,5 procent. Prosus boekte een plus van ruim 3 procent. De techinvesteerder raakte een dag eerder nog ruim 17 procent aan beurswaarde kwijt door zware koersverliezen in de Chinese techsector, waarin het via Tencent een groot belang heeft.

De euro was 0,9857 dollar waard, tegen 0,9874 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 84,36 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent goedkoper, op 92,99 dollar per vat.