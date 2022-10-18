Rechter doet uitspraak in zaak over klantenscreening door bunq

Onlinebank bunq hoort later op dinsdag van de rechter of het zijn eigen werkwijze mag hanteren voor het screenen van klanten. De Nederlandsche Bank (DNB) sommeerde bunq eerder dat het gebruik moet maken van de vastgestelde screeningmethode. Bunq vindt deze aanpak ouderwets, minder effectief en niet geschikt voor een digitale bank en stapte naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

In plaats van de vaste analysemethode wil bunq gebruikmaken van een lerend systeem op basis van kunstmatige intelligentie. De methode van de DNB zou volgens bunq schijnveiligheid creëren.

Bunq-topman Ali Niknam noemde het eerder onbegrijpelijk dat de technologie die bunq gebruikt voor het screenen van mensen wordt verboden. Vooral ook omdat volgens hem "de hele wereld" weet dat het qua technologie die kant op gaat. Hij benadrukte eerder dat de regels openlaten welke inspanning een bank moet verrichten om witwassen zo veel als mogelijk tegen te gaan. Binnen de bankensector wordt de zaak met veel interesse gevolgd. Vooral ook omdat de huidige aanpak van de DNB te weinig gericht zou zijn op het resultaat. Ook zou DNB weinig ruimte bieden voor vernieuwing.

Bunq begon in 2015 met een app waarmee gebruikers eenvoudig kunnen bankieren. Het was toen de eerste nieuwe onafhankelijke bank met een bankvergunning in Nederland sinds DSB jaren terug. Inmiddels timmert de onderneming in meerdere landen aan de weg. Zo heeft bunq ook kantoren in Duitsland, Frankrijk, Spanje en sinds kort Ierland.

De rechter zou eigenlijk in juli al uitspraak doen in de zaak, maar dat werd dus uitgesteld naar oktober.