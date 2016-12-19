Rechtszaak als reclame voor Utrechtse bierzaak

Jarenlang werkte Ewald Visser als bedrijfsleider bij Kafé België in de Utrechtse binnenstad. Precies toen er iets begon te knagen, kreeg hij een telefoontje. Of hij een zaak wilde starten in Leidsche Rijn.

Kat in ’t bakkie zou je zeggen. Maar dat viel tegen. Het bestemmingsplan bleek niet te kloppen en een buurman stapte naar de rechter. ,,Die reuring was eigenlijk reclame. De naam ging rondzingen in de wijk.”

Opening

In 2012 ging Brouwerij Maximus open. In sommige ruimten was de verf nog niet eens droog. ,,We wilden zo graag. We hebben gewoon een zeil opgehangen en zijn begonnen.” Inmiddels brouwen Ewald, zijn twee medeeigenaren en de medewerkers meer dan twintig soorten bier. Ook zijn er proeverijen en demonstraties. Elke zondag staat een groep wielrenners voor de deur voor een tocht die begint en eindigt bij Maximus.

Ontmoetingsplaats

,,De brouwerij is een ontmoetingsplaats geworden, precies wat ik voor ogen had.” Maximus is een officieel leer-werkbedrijf. ,,Ik vind het belangrijk dat we een afspiegeling vormen van de samenleving. Daarom geven we bijvoorbeeld jongeren met autisme hier een stageplek.”

Meer winst maken zou mooi zijn, maar daar is het Ewald niet om te doen. ,,Natuurlijk willen we uitbreiden, maar het moet vooral leuk blijven.”

Over

Wie: Ewald Visser (44)Wat: bierWaar: UtrechtSinds: 2011Grootte: 20 werknemers, 8 staigiars, 60.000 euro winst (2015)Contact: brouwerijmaximus.nl

