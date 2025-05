Recyclefiets voor veiliger schoolrit

Gestolen fietsen, afgeroste exemplaren, de zoveelste lekke band of een afgelopen ketting. Het is een nagel aan de doodskist van ouders met schoolgaande tieners. Twee slimme studenten van Hogeschool Utrecht in Amersfoort bedachten de oplossing met een huurfiets van gerecycled materiaal, speciaal voor de schooljeugd. Dat schrijft de Amersfoortse Courant.

Het prototype van de Brotherhood Education-bike is ontwikkeld door fietswinkel Fixiebrothers in de voormalige Prodentfabriek. De huurfiets voor scholieren tussen 11 en 17 jaar is gemaakt van gebruikte fietsonderdelen, maar heeft even goed zeven versnellingen, handremmen en een naafdynamo. De fiets wordt thuis afgeleverd en bij gebreken binnen 24 uur vervangen door een ander exemplaar. Als de schoolgaande zoon of dochter toe is aan een groter exemplaar wordt de huurfiets omgeruild.

Sociaal en duurzaam project

Het project is met hulp van hun coaches opgezet door de studenten commerciële economie Tijn Voormolen en Kris Brons. Het duo dat stage loopt bij Fixiebrothers had de opdracht een sociaal en tegelijk duurzaam product te ontwikkelen. Met de Brotherhood Education-bike lijkt dat te gaan lukken, zegt Voormolen. ,,We doen nog verder onderzoek naar de vraag en de haalbaarheid, maar het is veelbelovend. In april 2017 willen we van start. De huurprijs moeten we nog vaststellen.''

Huurfiets

De huurfiets voor middelbare scholieren dient volgens studiegenoot Brons meerdere doelen. ,,Maar het allerbelangrijkste is de veiligheid. Hoeveel scholieren rijden er niet rond met slechte remmen en zonder verlichting? Dat is verleden tijd met de huurfiets, want als er iets aan mankeert worden ze omgeruild. Ze rijden dan altijd op een betrouwbare fiets. Het aantal ongelukken met fietsende scholieren zal erdoor afnemen, denken wij. En dat is weer interessant voor de gemeente.''

Op en top duurzaam

De scholierenfiets wordt op en top duurzaam, beloven de studenten. Fixiebrothers heeft een prototype in elkaar gesleuteld waar geen nieuw besteld onderdeel aan te pas kwam. Volgens mede-eigenaar Yannick van Liefland zijn er meer dan genoeg oude fietsen om driehonderd goede tweewielers uit samen te stellen. ,,Ze zijn feitelijk tweedehands maar rijden als nieuw. Van de huurfietsen die afgeschreven raken, gebruiken we weer onderdelen. Een scholier op een huurfiets produceert zo nog maar een kwart van het fietsafval van een leeftijdsgenoot.''

