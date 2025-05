Op basis van restmaterialen als leer, kurk, jeans of gesteente maakt Cooloo circulaire meubels, duurzame interieurprojecten en materialen voor de bouw. Het bedrijf is een van de vijf winnaars van de Fair Future Challenge. De prijs: een ton. Wat ze ermee gaan doen? „De cashflowdruk eraf halen en onze technologie verder ontwikkelen’’, zegt mede-eigenaar Ricco Fiorito.

Eerst even wat cijfers. In de EU belandt jaarlijks elf miljard (!) kilogram meubels op de afvalberg. De leerindustrie genereert wereldwijd vijf miljard kilogram afval. Dat moet echt anders, vinden ze bij Cooloo, in 2013 opgericht door Leo Schraven. Ricco haakte in 2016 aan als mede-eigenaar.

Cooloo renoveert met spray

Om dit soort verspilling tegen te gaan, heeft Cooloo Endless Life ontwikkeld, een spraytechniek. Het is een technologie die het creëren en renoveren van stofferingen, meubels en hele interieurs mogelijk maakt. Dit gebeurt door het recyclen van lokale afvalstromen als leer, kurk en jeans, die vervolgens worden omgezet in mooie comfortabele oppervlaktes in elke vorm of maat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van biobased binders.

„Leo komt uit de meubelindustrie, hij is met Cooloo begonnen. In die industrie ontstaat zo ontzettend veel afval. Wanneer een meubelstuk niet meer in de mode is of wanneer er sprake is van beschadiging, gooien veel mensen hun stoel of bank weg”, vertelt Ricco. „Of ze laten het herstofferen. Dat is niet alleen duur, maar levert ook weer veel afval op: de oude stoffering wordt weggegooid, bovendien zijn er altijd snijresten bij (her)stofferen. Met onze technologie willen we echt een verschil gaan maken.’’

Minder lullen, meer poetsen

Ricco is ontzettend blij met de Fair Future Challenge prijs van 100.000 euro. „Het geeft ons bedrijf een flinke boost. We kunnen een nieuwe stap maken: minder lullen, meer poetsen. We willen heel graag een soort ontwikkelhub worden. In het verleden gebruikten we de winsten uit maatwerkprojecten om onze techniek verder te ontwikkelen, maar we waren heel erg afhankelijk van pieken en dalen in de markt. We zien zoveel potentie in Cooloo Endless Life. Er is belangstelling vanuit Japan, Afrika en India. Ze willen allemaal samenwerken, maar daar is kapitaal voor nodig.’’

Meedoen heeft geleid tot een hoop nieuwe en waardevolle contacten Ricco Fiorito

De Fair Future Challenge is een initiatief van Stichting DOEN, het fonds van de Postcode Loterij en VriendenLoterij. De challenge is bedoeld voor ondernemers met een duurzaam of sociaal product of dienst voor consumenten en die in de startup of scale-up fase zitten. Uit liefst 758 inzendingen werden twintig finalisten gekozen die de kans kregen om hun duurzame producten aan een publiek van investeerders, inkopers en pers te presenteren. Uiteindelijk zijn er vijf winnaars aangewezen, waaronder Cooloo.

Media-aandacht en Willem Alexander op Cooloo-bank

„Soms voelt het alsof we met ons bedrijf teveel in een cocon zitten, in een soort bubbel, met dagelijkse beslommeringen en kleine brandjes blussen. De prijs is een mooie erkenning voor waar we mee bezig zijn en ik krijg er veel nieuwe energie van”, zegt Ricco. „Meedoen heeft geleid tot een hoop nieuwe en waardevolle contacten. En Stichting DOEN geeft ons, en de andere deelnemers, een mooi podium. We mochten ons verhaal doen bij BNR Nieuwsradio, Happy Times Radio en andere media.’’

Ook leuk: koning Willem Alexander zat onlangs op een Cooloo-bank, zegt Ricco trots. Dat deed hij tijdens een bezoek aan de World Expo 2025 in Osaka, Japan. De koning was aanwezig bij de Nederlandse nationale dag op 21 mei, waar hij het Nederlandse paviljoen opende en een toespraak hield. Het meubilair in het paviljoen was van Cooloo.

Van rockband naar impactbedrijf

Als commercieel circulair directeur van Cooloo wil Ricco graag die volgende stap maken: de design-, interieur- en meubelindustrie veranderen en vooral verduurzamen. Ricco – afgestudeerd als innovatiewetenschapper - zong jarenlang in Identity Circus, een rockband. Hij verdiende zes jaar lang zijn geld als beroepsmuzikant. Met de band speelde hij onder meer in Paradiso, hun muziek was te beluisteren op 3FM. „Veel liedjes gingen over sociaal-maatschappelijke vraagstukken, zoals de vluchtelingencrisis, milieuproblematiek of het kapitalistische systeem. Vanaf de bühne zongen we dat het anders moest, maar met Cooloo kan ik veel meer impact maken, omdat ik zelf achter het stuur zit.’’

Iedereen zegt duurzaam en circulair te willen ondernemen, maar daar komt weinig van Ricco Fiorito

Om op te schalen, is Cooloo is op dit moment in gesprek met mogelijke investeerders. Ook wil het Limburgse bedrijf graag samenwerken met grote meubelfabrikanten, ambachtscentra en tweedehands winkels. „Iedereen zegt duurzaam en circulair te willen ondernemen, maar daar komt weinig van. Wij hebben de gepatenteerde techniek. Ons uiteindelijke doel is niet om zelf meubels te maken, maar onze techniek uit te rollen in verschillende industrieën wereldwijd. Wij vinden ook dat iedereen er mee moet kunnen werken. Wie wil, kan daar morgen mee beginnen.’’

