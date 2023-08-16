Reuters: ArcelorMittal mengt zich mogelijk in strijd om US Steel

Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde staalconcern ArcelorMittal mengt zich mogelijk in de overnamestrijd rond US Steel. Persbureau Reuters meldt op basis van ingewijden dat 's werelds op een na grootste staalproducent overweegt een bod uit te brengen op zijn Amerikaanse branchegenoot. Met het plan zijn naar verluidt miljarden dollars gemoeid.

Volgens de bronnen bespreekt het in tal van landen actieve ArcelorMittal, dat wordt geleid door topman Aditya Mittal, het mogelijke bod momenteel nog met deskundigen van zakenbanken. Als er daadwerkelijk een bod volgt zou dit de al aan de gang zijnde overnamestrijd rond US Steel kunnen doen escaleren.

US Steel verklaarde eerder deze week alle strategische opties te bekijken voor de toekomst van het bedrijf. Volgens topman David Burritt was dat besluit genomen nadat de onderneming meerdere ongevraagde voorstellen had ontvangen die varieerden van de overname van bepaalde onderdelen tot een overname van het gehele concern.

Branchegenoot Cleveland-Cliffs liet al weten een bod te hebben gedaan van ongeveer 7,3 miljard dollar. Dat bod zou door US Steel zijn afgewezen. Rivaal Esmark stelde op zijn beurt wel 7,8 miljard dollar over te hebben voor US Steel. Door deze berichten is de beurskoers van US Steel op Wall Street deze week met tientallen procenten gestegen. ArcelorMittal en US Steel weigerden commentaar te geven op vragen van Reuters.