Mike (22) raakte als kind grotendeels verbrand, nu wint hij met zijn skincaremerk Reverso een Beauty Award

Als kind raakte Mike van Mourik grotendeels verbrand. In de jaren daarna testte hij talloze crèmes, smeersels en verzorgingsproducten voor zijn gevoelige huid. Die zoektocht werd de basis voor Reverso, zijn eigen skincaremerk voor mannen. Binnen een jaar na de start won hij een Dutch Beauty Award. ,,Bij skincare draait alles om vertrouwen.”

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Op de website en socialemediakanalen van Reverso prijkt sinds dit voorjaar trots het logo van de Dutch Beauty Awards. Het merk won de bronzen medaille met het Golden Repair Serum, dat onder meer een gladde en egale huid belooft met minder kans op puistjes en ontstekingen. De jury van de jaarlijkse verkiezing looft de kwaliteit, de gebalanceerde formule, de heldere ingrediëntenlijst – alle bestanddelen worden op de Reverso-site duidelijk uitgelegd – en het ondernemerschap van de 22-jarige ‘talentvolle young potential’ Mike van Mourik.

Eerder was de gezichtsreiniger meestal het eerste product dat nieuwe klanten kochten. Tegenwoordig is het prijswinnende serum de bestseller. „Binnen een week zag ik al aan de verkoop dat de award meteen effect had”, vertelt Mike. „Bij skincare draait alles om vertrouwen. Mensen kopen het meestal met een bepaald doel, ze zijn vaak op zoek naar een specifiek hulpmiddel. En als je dan een Beauty Award-stempel mag voeren, zegt dat natuurlijk wel iets. Het geeft een bepaalde waarde. Dat ik dit nu al, binnen een jaar na de start van mijn bedrijf, heb bereikt, is heel gaaf.”

Vrijwel helemaal verbrand

Zelf was Mike ook jarenlang op zoek naar de allerbeste producten om zijn huid te verzorgen. Op 11-jarige leeftijd raakte zijn lichaam door een ongeluk vrijwel helemaal verbrand; alleen zijn gezicht bleef gespaard. „Ik ben snel allergisch voor producten, krijg last van bultjes of wat dan ook en dan ga je dus steeds nieuwe producten testen. Van vette crème die de hele dag plakkerig blijft tot droge, korrelige smeersels.”

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“ Ik had meteen voor ogen wat ik wilde en wat niet. Geen menthol in ieder geval, dat brandt enorm als ik heb geschoren ” Reverso-oprichter Mike van Mourik

Deze ervaringen vormden de basis voor zijn eigen skincaremerk, een idee dat hij kreeg toen hij als mannenkapper werkte. „Ik had meteen voor ogen wat ik wilde en wat niet. Geen menthol in ieder geval, dat brandt enorm als ik heb geschoren. Ik krijg jeuk en het droogt je huid uit.” Geen parfum ook, maar natuurlijk geurende ingrediënten als citroen en eucalyptus, die volgens zijn klanten perfect zijn. Fris en niet te overheersend. Als consument leerde Mike al eerder de kracht van pure, plantaardige bestanddelen kennen, iets dat hij ook in Reverso laat terugkomen.

Struikelen over statements en claims

Reverso biedt vier items: een gezichtsreiniger, een exfoliating scrub, het Golden Repair Serum en een moisturizer. Meer is niet nodig, vindt Mike, ,,want mannen houden van eenvoud en duidelijkheid. Dus niet te veel stappen en keuzes in hun dagelijkse beautyroutine”. „Dat wilde ik anders doen dan andere merken in deze markt, die soms enorme collecties uitbrengen. Uiteindelijk heb ik samen met mijn Engelse producent iets kunnen neerzetten waarvan ik denk: dit moet de hele wereld weten. Dat klinkt misschien uit de hoogte en in deze business struikel je over de statements en claims, maar deze producten zijn zo goed. Wie dit probeert, blijft sowieso klant. Dit werkt echt.”

Reverso Reverso biedt vier items: een gezichtsreiniger, een exfoliating scrub, het Golden Repair Serum en een moisturizer. Foto: eigen bezit.

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Ook boetieks die Reverso verkopen, zijn positief. „Soms hebben ze geen tijd als ik langskom en dan geef ik ze een testpakket. Daarna volgen eigenlijk altijd mooie reacties en orders.” Laatst kreeg hij een ander geluid terug van een nieuwe klant: een product prikte in zijn ogen. „Ik schrok, dit kan niet. Tijdens een FaceTime-gesprek kwam ik erachter dat hij de reiniger gebruikte als crème. We hebben samen alle stappen doorgelopen en ik heb een sample box opgestuurd. Aandacht voor mijn klanten vind ik ontzettend belangrijk en het allerleukst om te doen, ook al is het ’s avonds laat. Ik weet heel goed hoe het is als je op zoek bent naar de juiste producten, dus klanten reageren altijd dankbaar.”

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Reverso is opvallende nieuwkomer

Het viel de jury van de Beauty Awards al op, net als zijn klantenkring: Mike is met zijn 22 jaar een opvallende nieuwkomer in de skincaremarkt. Wordt hij wel serieus genomen? „Eigenlijk meteen, ik heb daar ook nooit over getwijfeld. Ik krijg vaak terug dat ik overkom als een adviseur die weet waar hij over praat.” Die zekerheid is mede te danken aan de opa van zijn ex-vriendin, ook ondernemer, die in het voortraject als mentor fungeerde. „Op zijn aanraden schreef ik een zo uitgebreid mogelijk businessplan. Om het vervolgens in een paar woorden samen te vatten. Hierdoor leerde ik het verhaal en de visie van mijn bedrijf door en door én heel natuurlijk te vertellen in een paar minuten.”

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“ Ik krijg vaak terug dat ik overkom als een adviseur die weet waar hij over praat ” Reverso-oprichter Mike van Mourik

Uiteraard waren er meer leermomenten. Van het onderschatten van de benodigde keurmerken, de juiste verpakkingen, branding en invoerrechten tot aan marketing. „Dat moet gewoon allemaal echt goed zijn. Je kunt strakke, mooie advertenties hebben, maar als er geen koopknop is, gaan mensen niet zomaar naar je site. Dus nu kunnen geïnteresseerden altijd doorklikken om direct de producten te kopen.” Met resultaat: inmiddels verzendt het bedrijf dagelijks tussen de vijftig en zeventig pakketten, waarvan een groot deel bestaat uit de volledige set.

Vrouwen als doelgroep

Opvallend is dat Mike zich met zijn mannenskincare in zijn marketing ook nadrukkelijk richt op vrouwen. „We hebben laatst een keer een test gedaan met: ‘Heeft je vriend nu weer jouw crème opgemaakt? Zorg dan nu dat hij snel zijn eigen potje krijgt.’ Daar is verrassend goed op gereageerd. Lange tijd hadden veel mannen geen standaard skincareroutine en werd het soms als gay of niet tof gezien. Of ze gebruiken uit gemakzucht de producten van hun vriendin of vrouw.”

De komende tijd staat voor de jonge ondernemer in het teken van verdere uitbreiding, naar meer winkelverkooppunten en nieuwe producten. Nu de gezichtslijn staat, kijkt Mike verder naar producten voor de rest van het lichaam. „Het is mijn ambitie om uiteindelijk een hele mannenverzorgingslijn te creëren. Ik zie daar zeker nog genoeg mogelijkheden voor.”

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