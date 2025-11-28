Opeens kreeg ondernemer Rainier een brief van Stedin: de apparaten moeten uit, want het stroomnet is vol

Medewerkers die met hun handen over elkaar staan. Niet omdat er geen werk is, maar omdat de machines niet aan mogen. Het stroomnet zit vol. Zo werkte Rainier Klijn maandenlang in zijn roestvrijstaal-bedrijf in Hardinxveld-Giessendam. Tot netbeheerder Stedin hem van de wachtlijst haalde. „We hebben eindelijk de extra stroom die we zo hard nodig hebben. Nu kunnen we weer gewoon werken.”

Lees verder onder de advertentie

Rainier Klijn is een van de 84 ondernemers en instellingen die netbeheerder Stedin begin deze maand van de wachtlijst schrapte. Tot dat moment kon hij zijn gloednieuwe lasersnijmachine alleen gebruiken als een groot deel van de andere machines in zijn bedrijf niet draaide. „Dat maakte het werken onnodig ingewikkeld’’, vertelt Klijn tegen het AD. Zijn vrouw Monique, die hem ondersteunt bij de administratie, knikt en zegt: „De eerste keer dat er een waarschuwingsbrief van Stedin op de mat viel omdat we ons maximumgebruik hadden overschreden, schrokken we enorm. Vooral door de toon van die brief.’’

Lees ook: Dreigend stroomtekort: hoe ondernemers rekening houden met waarschuwing overheid en leveranciers

Korte pieken in stroomgebruik

RVS Perfect had niet urenlang enorm veel stroom gebruikt. Het ging om korte pieken: momenten dat het stroomgebruik hoger was dan toegestaan. Klijn kon de piek uiteindelijk herleiden naar de momenten dat hij zijn nieuwe lasersnijmachine aanzette, samen met de afzuiginstallatie die ervoor zorgt dat dampen worden afgevoerd.

Lees verder onder de advertentie

De eerste keer dat er een waarschuwingsbrief van Stedin op de mat viel omdat we ons maximumgebruik hadden overschreden, schrokken we enorm Monique Klijn RVS Perfect

In de andere bedrijfshal van RVS Perfect werd op dat moment ook met machines gewerkt. „Het duurde even voordat wij door hadden wat er precies gebeurde. Daardoor kregen we nog twee waarschuwingen. Dat heeft voor veel stress gezorgd’’, zegt Monique.

Door de toenemende vraag naar elektriciteit is het stroomnet in Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe overvol. Nieuwe bedrijven en instellingen met een grote vraag belanden daardoor sinds vorig jaar op een wachtlijst.

Overschrijding niet zonder gevolgen

Maar ook ondernemers die melden meer stroom nodig te hebben, belanden op diezelfde wachtlijst. En als zij hun toegewezen vermogen overschrijden, valt er dus een waarschuwing in de brievenbus. Na meerdere waarschuwingen kunnen boetes volgen. Klijn en zijn vrouw moesten daarom noodgedwongen op zoek naar een oplossing. Ze hadden bij voorbaat al meer vermogen aangevraagd, maar stonden dus op de wachtlijst van Stedin. „We hadden absoluut geen zicht op hoe lang het zou duren voor we meer stroom zouden krijgen. Uiteindelijk besloten we ons stroomgebruik te gaan managen’’, zegt Klijn.

Lees verder onder de advertentie

Eigenlijk wil je je als ondernemer helemaal niet bezighouden met dit soort zaken. Je wilt gewoon kunnen werken Rainier Klijn RVS Perfect

Dat betekende in de praktijk dat medewerkers op bepaalde momenten met hun handen over elkaar stonden. De machines die zij wilden gebruiken, mochten niet aan omdat er andere machines in gebruik waren. „Eigenlijk wil je je als ondernemer helemaal niet bezighouden met dit soort zaken. Je wilt gewoon kunnen werken. Dat geldt ook voor mijn mensen. Af en toe even niets doen is best lekker, maar niet omdat het moet. Dat gebrek aan voldoende elektriciteit zette een rem op alles, zelfs op de mogelijkheid om door te groeien.’’

Eindelijk meer vermogen

Daarom is Klijn extra gelukkig dat zijn bedrijf door Stedin van de wachtlijst is gehaald. Hun stroomvraag - en die van 83 andere ondernemers - werd opgelost door de verwerkingscapaciteit van het hoogspanningsstation Arkel te vergroten. Dat de gemeente Gorinchem haar aanvraag voor stroom van het nieuwe zwembad met ongeveer de helft terugbracht, hielp ook mee. „Hierdoor kan ik in het nieuwe jaar ook beginnen met de bouw van een nieuwe loods. Die bedrijfsuitbreiding staat al enige tijd op mijn wensenlijst. Ik heb het gewoon nodig.’’

Van die bedrijfsuitbreiding had Klijn niet kunnen dromen toen hij in oktober 2009 voorzichtig zijn eigen bedrijf begon, naast zijn vaste baan. Zijn toenmalige werkgever vond het prima dat Klijn één dag in de week voor zichzelf werkte. Hij stortte zich die dag op het ontwerpen en het maken van roestvrijstalen (rvs) trapleuningen voor interieurontwerpers.

Lees verder onder de advertentie

Maar al snel volgden opdrachten vanuit de luxe-jachtenbouw: boegplaten, raamlijsten, maar ook sierbeugels op het dak van de stuurhut om de radar te beschermen. „Ineens begon het te lopen, vooral dankzij mijn klanten die hun relaties attendeerden op mijn bedrijf. Al snel kwam ik met die dag in de week niet toe, dus vroeg ik er een tweede dag bij.’’

Zijn werkgever vindt het jammer dat hij hem nog een extra dag kwijt is, maar hij gunt het Klijn om als zelfstandige zijn vleugels uit te slaan. Voor de jonge ondernemer is daarmee het moment aangebroken dat hij moet kiezen: in loondienst blijven of aan de slag als zelfstandig ondernemer. Hij kiest voor het laatste, mede dankzij Monique.

Lees ook: Wachtlijst door overvol stroomnet langer en langer: duizenden bedrijven erbij

Lees verder onder de advertentie

Zijn hart ligt bij RVS

„Ik zie hoe gelukkig hij is als hij de dingen kan doen die hij echt leuk vindt. Bij het werken met RVS ligt zijn hart. Hij vindt het geweldig om mooie producten van roestvrijstaal af te leveren. Strak, glimmend en zonder een enkele vingerafdruk erop’’, zegt Monique. „Het zijn de uitdagingen die klanten me voorleggen. Ik roep nooit dat iets niet kan als ik het niet heb onderzocht’’, zegt Klijn. „Ik vind het heerlijk om oplossingen te zoeken. Met mijn team: tien man sterk.’’

Het zijn de uitdagingen die klanten me voorleggen. Ik roep nooit dat iets niet kan als ik het niet heb onderzocht Rainier Klein RVS Perfect

Het levert hem ook bijzondere opdrachten op. Zo bouwde hij eerder dit jaar eigenhandig een schaalmodel van de Oosterscheldekering, op verzoek van Deltares. Dit kennisinstituut doet met dit schaalmodel onderzoek voor Rijkswaterstaat. De Oosterscheldekering is aan renovatie toe. Voordat dit gebeurt, moet duidelijk zijn hoe het zeewater de verschillende delen van de kering belast.

Klijn: „Dat schaalmodel is een exacte kopie van de huidige Oosterscheldekering. Ik moest op de millimeter nauwkeurig werken. Dat doe ik veel vaker. Een boegplaat voor zo’n luxejacht is vaak ook millimeterwerk: als je er qua afmeting naast zit, past het niet. Daarom moeten ik en mijn mensen heel secuur werken. Een uitdaging die mijn werk extra leuk maakt.’’