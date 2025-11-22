Celebratable maakt kersttrends toegankelijk met verhuurbare boomdecoratie: ‘Mooi plaatje op Insta, zonder investering’

Geen opslagstress en hoge kosten, maar wél een trendy kerstboom. De Rotterdamse startup Celebrateable van Stephanie Leppers-Mastenbroek en Marieke Mol verhuurt complete kerstboomdecoratiesets aan consumenten. Vanaf 59 euro krijgen klanten een stijlvolle, duurzame en trendproof boom, zonder zelf te hoeven shoppen.

Lees verder onder de advertentie

„Het bestond nog niet. Daar waren wij vooral heel verrast over”, vertelt Marieke Mol in De Ondernemer Live. „In de zakelijke markt wordt het huren van kerstboomdecoratie veel aangeboden, maar voor de gemiddelde Nederlander is het simpelweg niet beschikbaar. Ik heb al vijftien jaar dezelfde ballen in mijn boom hangen; leuk, maar ik wil wel eens wat anders. Dan moet je honderd nieuwe items kopen en bedenken waar je het gaat opslaan. Wij zijn allebei drukke moeders met een andere baan, dus we wilden het onszelf en anderen makkelijker maken.”

Stephanie Leppers-Mastenbroek vult aan: „We spelen ook in op duurzaamheid. Onze basiscollectie vullen we ieder jaar aan met de nieuwste trends. Iedereen wil een mooi plaatje op Instagram en toch iets nieuws in de boom, maar zonder grote investering.”

Lees ook: Van boomer tot gen Z: Roos en Vera willen jong en oud op de werkvloer beter laten samenwerken

Lees verder onder de advertentie

Vijf thema’s en persoonlijk bezorgd

Op de website van Celebrateable kiest de klant uit vijf samengestelde thema’s, gebaseerd op de nieuwste kersttrends. „Je kiest het thema, geeft door hoe hoog je boom is en wij berekenen het aantal benodigde items”, legt Marieke uit. „Vervolgens kies je een bezorgdatum. We brengen het pakket persoonlijk en halen het na de feestdagen weer op.”

December is druk voor postorderbedrijven en de kans op schade is groot. Daarom leveren we zelf Stephanie Leppers-Mastenbroek

Dat persoonlijke contact is een bewuste keuze. Stephanie: „December is druk voor postorderbedrijven en de kans op schade is groot. Wij leveren zelf zodat we achter ons product kunnen staan.”

Trends van dit jaar

Als stylist volgt Stephanie de kersttrends op internationale beurzen. „De rode boom blijft, net als goud en glitters. Dit jaar zie je veel romantische accenten zoals parels en zachte tinten, maar ook aardse en natuurlijke elementen, zoals houten ornamenten, beestjes en wol.” Naast betaalbaarheid staat de stijl centraal: „De gekke ‘ballen’ zoals een rookworst in de boom, blijven wel, maar wij richten ons op een trendy en realistisch prijspunt. Zulk soort ballen kosten al snel tussen de twintig en dertig euro, dat is voor ons niet haalbaar.”

Lees verder onder de advertentie

Celebrateable richt zich bewust op de particuliere markt. „In B2B wordt het al breed aangeboden”, zegt Stephanie. „Bij particulieren zijn er wel aanbieders die je hele boom thuis komen opzetten, maar dat willen we juist niet. Het kerstgevoel is belangrijk: zelf versieren met je gezin. Wij brengen het product en halen het weer op, zodat je de magie behoudt.”

Stephanie met kerstballen in De Ondernemer Live. Foto: eigen beeld

120 pakketten dit jaar

Voor deze kerst mikken de oprichters op 120 klanten. „Het loopt langzaam, maar we verwachten het meeste vanaf december, als Sinterklaas het land uit is”, zegt Stephanie. Uit hun onderzoek blijkt dat de meeste mensen pas na Sinterklaas beginnen met decoreren.

Lees verder onder de advertentie

Qua prijsstelling is transparantie belangrijk. „Een luxebal kost al snel 15 tot 20 euro. Onze kerstbomen bevatten minimaal 105 items; reken maar uit. Dan ben je zo 1.000 euro kwijt, terwijl je bij ons vanaf 59 euro een compleet pakket hebt”, zegt Marieke.

Uitbreidingsplannen

Hoewel kerst nu de kern vormt, denken Stephanie en Marieke al verder. „We hebben andere ideeën, zoals adventskalenders voor de hele familie, waarmee je samen activiteiten doet. Ook Valentijnsdag en Moederdag zijn momenten waarop mensen iets speciaals willen, maar geen tijd of creativiteit hebben”, licht Marieke toe. De naam Celebrateable is daarom bewust breed gekozen.

Op de lange termijn willen ze landelijke dekking bereiken. „Over drie jaar hopen we door heel Nederland te draaien met een breder aanbod”, zegt Stephanie. „Maar voor nu richten we ons op kwaliteit en afspraken nakomen. Het moet behapbaar blijven en we willen kwaliteit blijven leveren, dat is het allerbelangrijkst.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Mussen vallen dood van het dak, maar... Fred is nu al bezig met kerstproducten