Rijsthandel verder onder druk, Thailand wil rijstbouw beperken

De regering van Thailand heeft boeren gevraagd minder rijst aan te planten om water te besparen. Daarmee dreigt rijst wereldwijd nog schaarser te worden. Zo is Thailand het op een na grootste exportland van de graankorrel; het grootste exportland India blokkeerde eerder al een groot deel van de uitvoer.

Veel Thaise boeren hebben hun rijst al aangeplant, maar de regering probeert hen over te halen andere gewassen te verbouwen die minder water nodig hebben. De totale hoeveelheid regen die in de centrale regio van Thailand is gevallen ligt namelijk zo’n 40 procent onder het normale niveau. Door op water voor het verbouwen van rijst te besparen, moet er meer water beschikbaar komen voor huishoudelijk gebruik, aldus de Thaise overheid.

De afgelopen weken steeg de prijs voor veel rijstsoorten al tot het hoogste niveau in jaren. Daarom besloot de Indiase regering vorige maand de export van veel rijstsoorten te verbieden, om prijsstijgingen in eigen land te voorkomen. Inwoners daar zagen de prijzen van rijst volgens de regering met ruim 11 procent stijgen in een jaar tijd. Het exportverbod geldt voor alle rijstsoorten, behalve basmatirijst, gebroken rijst en sommige soorten voorgekookte rijst.