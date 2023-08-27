Schatkist profiteerde van legalisering online gokken

De legalisering van online gokken was vorig jaar een vetpot voor de schatkist. Mede dankzij die maatregel zijn de inkomsten uit kansspelbelastingen vorig jaar ruim verdubbeld tot bijna 1 miljard euro, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een nieuw rapport over de overheidsfinanciën.

Nederlanders mogen sinds het najaar van 2021 gokken op casinowebsites met een vergunning. Volgens cijfers van de Kansspelautoriteit is die markt vervolgens hard gegroeid. Zo zou ruim een op de twintig Nederlanders vorig jaar hebben gegokt op een legale site. Naast de toename van gelegaliseerd online gokken, zorgde ook het einde van de coronacrisis voor een stijging van de inkomsten uit kansspelbelastingen. Daardoor konden vestigingen van Holland Casino ongehinderd gasten ontvangen. In totaal verdiende de overheid 900 miljoen euro aan de gokbelastingen.

Ook de inkomsten voor de overheid uit de verkoop van emissierechten stegen volgens het CBS opvallend hard. Bedrijven moeten voor iedere ton CO2 die ze uitstoten betalen met een emissierecht. Omdat het totale aantal beschikbare rechten telkens daalt, is de prijs hiervoor hard gestegen.

Stijging van 9 procent

Het CBS benadrukt dat de opbrengsten uit kansspelbelastingen en emissierechten weliswaar hard zijn gestegen, maar slechts een klein deel zijn van het totaal aan inkomsten voor de overheid. Alle belastingen en sociale premies samen waren in 2022 goed voor bijna 370 miljard euro.

De totale overheidsinkomsten stegen met 9 procent tot 415,5 miljard euro. Die toename was voor een groot deel te danken aan hogere inkomsten uit de belastingen op bedrijfswinsten. Daarnaast verdiende de overheid meer aan aardgas, dat door de Russische inval in Oekraïne veel duurder werd op de wereldmarkten.

Coronasteunmaatregelen

Dankzij het einde van de coronapandemie was de overheid tegelijkertijd minder kwijt aan steunmaatregelen. Daardoor nam het tekort van de overheid af tot 1,4 miljard euro, wat gelijkstaat aan 0,1 procent van het bruto binnenlands product In 2021 gaf de overheid nog 20,4 miljard euro meer uit dan dat er binnenkwam.