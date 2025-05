Premie verplichte zzp-verzekering kan goedkoper: ‘Verbaast mij niets’

Lees verder onder de advertentie

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap bracht gisteren een analyse naar buiten waarin onder meer de premie van het nieuwe wetsvoorstel voor de Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid voor Zelfstandigen (BAZ) wordt onderzocht. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de premie voor deze verzekering geschat op 6,5 procent van de winst uit onderneming, met een maximum van 195 euro per maand.

VZN niet blij

De hoogte van de premie en het verplichte karakter leidden onmiddellijk tot heftige reacties onder andere uit de hoek van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN).„Het verbaast mij niets”, zegt Cristel van de Ven van Vereniging Zelfstandigen Nederland. „We nemen het mee in onze gesprekken met minister Eddy van Hijum van SZW.”

Een werkgroep van het Koninklijk Actuarieel Genootschap stelt dat bij een wachttijd van één jaar een premie van 5,6 procent op dit moment ‘de meest realistische is, gegeven de huidige beschikbare data en inzichten’. De rekenmeesters werken bij de twee scenario’s met bandbreedtes, omdat er nog veel onzekerheden bestaan. Bij één jaar ligt de bandbreedte tussen 5,3 procent en 6 procent. Bij twee jaar ligt de ondergrens op 4,7 procent en de bovengrens op 5,3 procent.

‘Premie van 3 procent is flauwekul’

De verzekeringswiskundigen (actuarissen) van het genootschap reageren in het FD op de commotie die was ontstaan over de premie. Zzp-organisaties noemden de premiestelling “een raadsel”, aangezien de uitkering maximaal het minimumloon bedraagt. Volgens hen zou in de private markt een vergelijkbare dekking tegen een premie van zo’n 3 procent kunnen worden aangeboden. Actuaris Max Kaspers van de werkgroep spreekt dat lage percentage in het FD tegen. „Ik durf wel te zeggen dat een premie van 3 procent flauwekul is.”

Kaspers gaat er vooralsnog niet vanuit dat de BAZ in de onderste lade zal verdwijnen. „Je moet niet vergeten dat het een van de voorwaarden is voor Nederland om aanspraak te maken op Europees geld vanuit het coronafonds. Er wordt wel degelijk nog serieus aan gewerkt.”

Gaat wetvoorstel BAZ de prullenmand is?

Voorlopig is het huidige BAZ-wetsvoorstel onuitvoerbaar. Zowel de Belastingdienst als het UWV zeggen er niet mee te kunnen werken. Betrokken minister Van Hijum (NSC) zegt met een vernieuwd voorstel te komen: ‘Om op zorgvuldige wijze opvolging te kunnen geven aan de ontvangen bezwaren en adviezen, verwacht ik het aangepaste wetsvoorstel op zijn vroegst in het derde kwartaal van 2025 kan worden ingediend.’

