Mkb-bedrijven groeien sneller door mentoring: ‘Verstandig om te rade te gaan bij andere ondernemers’

De onderzoekers bestudeerden 262 ondernemers uit het mentorprogramma van nlgroeit, dat sinds 2016 met 3.500 deelnemers het grootste in zijn soort is. Het mentorprogramma heeft aantoonbaar positieve effecten op zowel de persoonlijke ontwikkeling van ondernemers als de groei van hun bedrijven. 80 procent van de deelnemers meldde verbeteringen in leiderschaps- en ondernemersvaardigheden. Daarnaast groeide de omzet bij 70 procent van de ondernemers. De deelnemers behaalden gemiddeld betere bedrijfsmatige prestaties dan het landelijk mkb-gemiddelde, met een geschatte jaarlijkse groei van 1.750 extra voltijdbanen.

Mentoring helpt niet alleen individuele ondernemers, maar heeft ook een bredere economische betekenis Erik Stam Hoogleraar Strategy, Organization & Entrepreneurship aan de Universiteit Utrecht

De onderzoekers concluderen dat mentoring een vliegwieleffect op gang brengt dat bijdraagt aan een veerkrachtiger ondernemersecosysteem in Nederland. ,,Wanneer ervaren ondernemers kennis en ervaring delen, verleiden zij ondernemers actief om ambitieuzer te zijn en hun bedrijf te verbeteren – door niet in, maar aan hun bedrijf te werken”, zegt Erik Stam, hoogleraar Strategy, Organization & Entrepreneurship aan de Universiteit Utrecht. ,,Mentoring helpt niet alleen individuele ondernemers, maar heeft ook een bredere economische betekenis, zo draagt het ook bij aan bredere beleidsdoelen zoals versterking van het mkb, innovatie en werkgelegenheid.”

Verbeteringen strategie en cultuur

Bijna 60 procent van de ondernemers gaf aan dat hun bedrijfsstrategie positief veranderde door een mentortraject, terwijl 41,2 procent ook verbeteringen in bedrijfscultuur rapporteerde. Daarnaast ervoer 34,6 procent vooruitgang in netwerkstrategie, 30 procent in innovatiestrategie en 22 procent in digitalisering. „Ondernemers luisteren vooral naar andere ondernemers. Het onderzoek laat zien dat het in ieder geval verstandig is te rade te gaan bij andere ondernemers”, zegt Kees de Jong, mede-initiatiefnemer van nlgroeit. „Ondernemerschap vraagt om specifieke vaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschap. Herken je die in een andere ondernemer, die dezelfde dingen waar jij tegenaan loopt al eerder heeft gedaan, dan steek je daar veel van op. Het behoedt je simpelweg voor fouten.”

Doordat mentoren op pay it forward-basis andere ondernemers helpen via het programma van nlgroeit, ontstaat er bij de geholpen ondernemers ook de wens om later zelf iets terug te willen doen. Hoewel de resultaten positief zijn, zien onderzoekers ruimte voor verdere optimalisatie. Zo kan een sterkere focus op duurzaamheid, internationalisering en een intensievere begeleiding van mentortrajecten de impact nog verder verhogen. Op basis van de gerapporteerde cijfers wordt geschat dat een uitbreiding van het programma met slechts 1 procent van de Nederlandse mkb-bedrijven al zou kunnen leiden tot meer dan 3.600 extra voltijdbanen en 116 miljoen euro aan extra omzet per jaar.

