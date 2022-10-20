Sligro verkoopt meer, maar houdt rekening met problemen in horeca

Groothandelsbedrijf Sligro, een grote leverancier aan horecabedrijven, houdt rekening met problemen in die sector door personeelstekorten en hoge energiekosten. De groothandelaar gaat er wel vanuit de problemen in de horecasector te kunnen opvangen. Dat liet het bedrijf weten in een tussentijds handelsbericht. Sligro zag de omzet de afgelopen periode toenemen ondanks de hoge inflatie.

Sligro heeft de stijgende prijzen als gevolg van de inflatie deels doorberekend in zijn producten. De omzet steeg in het derde kwartaal met 17,1 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar naar 586 miljoen euro. Ook in België deed het bedrijf goede zaken. Daar stegen de opbrengsten met 43,5 procent naar 66 miljoen euro. Wel waren er in het derde kwartaal vorig jaar nog coronamaatregelen van kracht, onder meer in de horeca, een belangrijke afzetmarkt voor Sligro. De omzet in vergelijking met die ten tijde vóór de coronacrisis lag in het derde kwartaal 6 procent hoger.

Sligro, met zo'n 4000 voltijdmedewerkers, merkt naar eigen zeggen nog weinig van het lagere consumentenvertrouwen als gevolg van de hoge inflatie. Dat schrijft het groothandelsbedrijf onder meer toe aan hogere lonen en de compensatie voor energiekosten.