Hoe een vastgoedanalist uit Oekraïne succesvol werd in bloembollen

Vitaly Tonenchuk is directeur en eigenaar bij Dutch-Bulbs.com en is internationaal succesvol met zijn bedrijf in planten en bloembollen. Hij weet een ‘lastig’ product te vermarkten in zowel Nederland als Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en binnenkort ook (weer) het Verenigd Koninkrijk. Hij hielp al jaren zijn broer en vader in Oekraïne bij hun onderneming en besloot vijf jaar geleden ook zelf het roer om te gooien.

Lees verder onder de advertentie

Zonder dat hij het kon weten, was die timing bijzonder ongelukkig. „Ik zegde in januari mijn baan als vastgoedanalist op de Zuidas op, niet wetende dat een paar maanden later de coronapandemie zou uitbreken”, vertelt Tonenchuk. Achteraf bleek het zelfs een enorme kans, gezien de hoge omzetten bij veel webshops. „Maar daarvoor was ik eigenlijk net een jaar te laat.” Toch wist hij succesvol te worden in een tijd waarin grote traditionele spelers in bloembollen juist in de problemen raakten.

‘Ik had vijftien jaar eerder moeten beginnen’

Tonenchuk werd geboren in Oekraïne, maar woont inmiddels al 28 jaar in Nederland. Zijn vader en broer hebben een bloembollenbedrijf in hun thuisland. Daardoor kende hij de markt al goed en hielp hen regelmatig, bijvoorbeeld bij het inkopen van de bollen. ,,Eigenlijk wist ik wel dat ik ooit zou gaan ondernemen. Achteraf heb ik spijt dat ik niet vijftien jaar eerder ben begonnen.”

Toen hij de stoute schoenen aantrok volgde een turbulente tijd. De coronapandemie brak uit. Webshops groeiden door het dak, terwijl traditionele exporteurs en andere bedrijven in de branche het lastig hadden. „Er ontstond een nieuw evenwicht, waarbij het snel schakelen was”, vertelt hij. „We zochten naar een manier om onze producten laagdrempelig en eenvoudig aan te bieden aan veel verschillende klanten, maar mét het vertrouwen dat je als nieuwe webshop niet zomaar opbouwt.”

Lees verder onder de advertentie

Zonder vertrouwen geen verkoop

De markt voor bloembollenexport is een lastige, omdat grote spelers daar hun vaste afnemers hebben. ,,Je kunt als nieuwe webshop niet zomaar gaan leveren aan supermarkten en tuincentra, die vaak al vaste contracten hebben. Zij eisen dat je al vroeg in het seizoen met veel mensen grote orders kunt leveren, iets waar wij nog helemaal niet toe in staat waren.” Daarom koos Tonenchuk ervoor om via een webshop internationaal zoveel mogelijk nieuwe klanten te bereiken.

Hij legt uit: „We zochten naar een manier om die nieuwe klanten vertrouwen te bieden, ondanks ons korte bestaan. Dan helpt het als je verkoopt via een marketplace die klanten al kennen en waarvan ze weten dat er garanties geboden worden.” Hij kwam in aanraking met Amazon, omdat zowel zijn vader en broer als vrienden in Oekraïne daar al mee werkten voor leveringen tot in Canada en de Verenigde Staten.

Vitaly Tonenchuk (Dutch-Bulbs.com). Foto: Bart Hoogveld

Lees verder onder de advertentie

Testen en schalen zonder grote investeringen

Vanuit de webshop verkoopt hij bloembollen en planten. „Rechtstreeks vanuit Nederland, waar we 90 procent van onze producten inkopen bij de boeren in de Bollenstreek”, vertelt hij trots. „We zitten op vijf kilometer van de Keukenhof, waar ieder voorjaar talloze internationale toeristen genieten van een unieke bloemenbeleving.” Bovendien biedt hij een assortiment met honderden soorten bollentulpen alleen al. „Dat maakt indruk bij buitenlandse klanten, ten opzichte van de slechts tien soorten die ze in hun lokale tuincentra zien liggen.”

Via een marketplace als Amazon is het volgens hem heel makkelijk om veel producten aan te bieden, in een land waar je niet zelf aanwezig bent. Handig voor de verkoop en goed geschikt om testen of nieuwe producten succesvol zijn. „Zodra je merkt dat er vraag lijkt naar een product kun je dat heel laagdrempelig testen. Breng het via een marketplace op de markt, om te zien of het aanslaat. Als dat het geval is kun je snel schalen dankzij de magazijnen en logistieke systemen, zonder dat je zelf grote investeringen hoeft te doen. Je kunt zelfs terugschalen na een seizoenspiek, iets dat met een eigen winkel, magazijn, personeel en logistieke software praktisch onmogelijk zou zijn”, vertelt hij.

Succesvol in vijf landen

Dat die aanpak werkt bewijst Dutch-Bulbs.com met de activiteit in meer dan vijf landen. „Naast Nederland zijn we actief in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje”, vertelt hij trots. Hij ziet zelfs weer kansen om naar het Verenigd Koninkrijk te gaan exporteren, nadat dit eerder al lukte maar door de Brexit tijdelijk onmogelijk werd. „De regelgeving voor het importeren van planten en bloembollen verandert weer, dus we hebben er vertrouwen in dat we dit opnieuw voor elkaar kunnen krijgen”, zegt hij daarover.

Lees verder onder de advertentie

Ondertussen combineert hij zowel de internationale marketplace als de eigen webshop. „Ik merk dat nieuwe klanten bestellen dankzij het vertrouwen dat Amazon wekt. Andersom bestellen klanten bij ons in de eigen webshop vaak meerdere producten tegelijkertijd. Die balans werkt voor ons heel goed”, vertelt Tonenchuk.

‘Laat je goed begeleiden’

Wat hij heeft geleerd van zijn ondernemersavontuur is dat je je vooral goed moet laten begeleiden. Natuurlijk heeft hij getwijfeld toen de pandemie uitbrak en als hij zag tegen welke grote spelers binnen de bloembollen hij het moest opnemen. „Het is keihard werken om een voet tussen de deur te krijgen, waarbij zowel familie, vrienden als andere ondernemers je heel goed kunnen helpen.” Uiteindelijk vond hij de samenwerking ook bij Amazon, toen de omzet daar groeide.

Amazon helpt hem bijvoorbeeld bij het registreren en beschermen van zijn eigen merk, zodat niemand anders dit kan gebruiken (of misbruiken). Daarnaast krijgt hij begeleiding bij belastingtechnische en juridische zaken. „Daar hebben ook zij belang bij, omdat het voor hen ook belangrijk is dat het internationaal allemaal klopt. Het bedrijf is streng in wat je verkoopt en op welke manier, om de kwaliteit naar klanten hoog te houden.” Is zijn ervaring. Hij merkt dat het bedrijf er alles aan wil doen om je als ondernemer te laten groeien, omdat uiteindelijk iedereen daar beter van wordt.