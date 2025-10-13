Werknemers melden zich langer ziek dan ooit: aantal dagen loopt steeds verder op

Het aantal ziekmeldingen ontwikkelt zich zoals verwacht voor deze periode van het jaar. Wat wel opvalt: werknemers melden zich langer ziek dan ooit. Dat blijkt uit cijfers van arbodienstverlener Arbo Unie.

In de hoogtijdagen van de coronapandemie steeg het aantal ziekmeldingen bij Nederlandse bedrijven enorm. Arbo Unie registreerde in 2022 in totaal 467.953 ziekmeldingen.

In 2024 stond de teller op 371.000 ziekmeldingen en ook dit jaar is het aantal weer op het gebruikelijke niveau, meldt het AD.

Werknemers steeds langer ziek

Wel zijn we steeds langer ziek: het jaar is nog maar net op driekwart en het aantal dagen is opgelopen tot gemiddeld 28 per ziekmelding, ziet de Arbo Unie. Vorig jaar waren dat nog 27 dagen en drie jaar geleden 24 dagen.

Corné Roelen, hoogleraar Bedrijfsgeneeskunde en bedrijfsarts van Arbo Unie, tegen het AD: „Als het zo doorgaat zitten we over tien jaar aan de twee maanden.”

We moeten tegenwoordig zo veel. We moeten voldoende bewegen, ontspannen, gezond eten Corné Roelen Arbo Unie

Psychische klachten zoals burn-outs in de lift

De stijging wordt overigens niet zozeer veroorzaakt door lichamelijk ongemak. Psychische klachten, waaronder burn-outs, zijn namelijk de meest voorkomende oorzaak van langdurig ziekteverzuim. Volgens Roelen heeft dat vooral te maken met het vele ‘moeten’ in de huidige maatschappij. „We moeten tegenwoordig zo veel. We moeten voldoende bewegen, ontspannen, gezond eten.’’

