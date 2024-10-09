Nieuwe ABU/NBBU-cao en pensioenregeling zetten flexbranche op scherp

Vanaf 2026 verandert er veel voor ondernemers die werken met uitzendkrachten. Uitzendkrachten krijgen meer zekerheden en pensioen wordt duurder. Wat betekent dat voor bedrijven? Juridisch expert Ilse Vermeulen legt uit waar je rekening mee moet houden.

Werk je met uitzendkrachten in je bedrijf? Dan moet je voorbereid zijn op nieuwe regels. Vanaf 1 januari 2026 geldt een vernieuwde cao, samen met een hogere pensioenpremie. Volgens jurist Iris Vermeulen van Please, de partner in personeelszaken voor het mkb, wordt het een stuk ingewikkelder: „Het klinkt sympathiek dat de regels eerlijkere voorwaarden voor uitzendkrachten moeten opleveren, maar in de praktijk is het grijs gebied. Volledig inregelen én handhaven is bijna onmogelijk.”

Vakantiegeld bereken je eenvoudig, maar hoe waardeer je een personeelskorting of loondoorbetaling bij ziekte die nooit wordt gebruikt? Ilse Vermeulen Please

Gelijkwaardig belonen

De nieuwe cao, opgesteld door ABU, NBBU en vakbond LBV, bepaalt dat uitzendkrachten recht hebben op gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden. Dat betekent niet dat voorwaarden één op één gelijk zijn aan die van vaste medewerkers in een soortgelijke functie, maar dat het totaalpakket qua waarde overeenkomt.

Een voorbeeld: heeft je vaste personeel 25 vakantiedagen en 8 procent vakantiegeld? Dan moet je uitzendkracht in totaal een gelijkwaardige beloning krijgen. Heeft jouw bedrijf een betere pensioenregeling dan StiPP, het pensioenfonds voor uitzendkrachten? Dan ben je verplicht het verschil te compenseren.

Daarnaast geldt voor uitzendkrachten een overgangsregeling: gaat een medewerker er door de nieuwe cao op achteruit, dan behoudt hij tijdelijk de oude voorwaarden tot het contract afloopt of maximaal zes maanden. Verbeteringen gelden direct. Dit vraagt om strategisch plannen bij nieuwe contracten.

Please heeft jarenlange ervaring met cao’s en systemen om arbeidsvoorwaarden te analyseren Ilse Vermeulen Please

Meer weten over de nieuwe regels? In de podcast Berad & Mollen. Zakelijk gezien praten commercieel directeur Jad Berad van Please en arbeidsrechtadvocaat en partner Hendarin Mouselli verder over de nieuwe cao, pensioenregeling en bredere gevolgen voor de flexmarkt.

Zware dobber

De grootste uitdaging zit volgens Vermeulen in het aantonen van gelijkwaardigheid binnen de nieuwe cao. „Vakantiegeld bereken je eenvoudig, maar hoe waardeer je een personeelskorting of loondoorbetaling bij ziekte die nooit wordt gebruikt? Uiteindelijk zal de rechter moeten bepalen wat gelijkwaardig is.”

Vooral kleinere intermediairs en bedrijven die vaak flexkrachten inzetten, krijgen een zware dobber. Vermeulen: „Please heeft jarenlange ervaring met cao’s en systemen om arbeidsvoorwaarden te analyseren. Veel bureaus beginnen vanaf nul. Zonder structuur red je het niet.”

Toch benadrukt ze het belang: „Het is niet eerlijk als uitzendkrachten anders beloond worden dan vaste collega’s. Maar ondernemers moeten realistisch zijn: de uitvoering wordt ingewikkeld. Door nu goed je arbeidsvoorwaarden in kaart te brengen, ben je beter voorbereid op wat straks komen gaat. Het helpt om risico’s te beperken en tijdig aanpassingen te doen in je beleid.

