Dreigend stroomtekort: hoe ondernemers rekening houden met waarschuwing overheid en leveranciers

De waarschuwing dat netbeheerders deze winter op piekmomenten wellicht tijdelijk de stroom moeten afsluiten, leidt tot zorgen bij ondernemers. Het stelt ze ook voor een dilemma: ga je investeren in oplossingen als je nog niet weet hoe erg het wordt?

Ook Jorg Michiels, directeur van KMWE Toolmanagers in Eindhoven, ontving van zijn netbeheerder een waarschuwingsbrief. Als op piekmomenten het net overbelast raakt, kan het in het uiterste geval nodig zijn om delen van het net af te sluiten. Enexis waarschuwde er recent voor.

De mededeling kwam voor Michiels wel als een verrassing, vertelt hij aan het ED. „Je denkt toch dat we in een welvarend land leven waar de energievoorziening goed geregeld is.”

Bij KMWE Toolmanagers in Eindhoven draaien de machines 24 uur per dag om gereedschappen te maken. Het bedrijf heeft geen noodstroomvoorziening, dus als ze worden afgesloten ligt alles stil. „Een dag stil liggen kost mij een dertigste van de maandomzet, maar het is ook niet goed voor het vertrouwen van onze klanten. Wij kunnen dan niet leveren aan onze klanten en dan is er nog het personeel dat hier zonder werk zit.”

Minder stroom op piekmomenten

Michiels gaat vooralsnog niet over tot handelen: „Ik denk ergens ook: ik moet het nog maar zien gebeuren dat we daadwerkelijk worden afgesloten.” Maar hij denkt wel na over wat hij kan doen om bijvoorbeeld op piekmomenten minder stroom te gebruiken.

Die piekmomenten liggen tussen 07.00 en 10.00 uur en tussen 16.00 en 21.00 uur. „We zouden bijvoorbeeld de heftrucks in de nacht kunnen opladen. Over dat soort dingen wil ik best nadenken”, zegt Michiels.

Zorgen dat het niet tot stroomuitval komt

Ook Eric van Schagen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland, vindt het nu vooral belangrijk dat zowel consumenten als bedrijven er samen voor zorgen dat het niet tot stroomuitval komt. „Dat kan door op piekmomenten bijvoorbeeld geen auto’s of andere voertuigen op te laden.”

Bij het Veldhovense IT-bedrijf Simac, waar Van Schagen lange tijd ceo was en nu als bestuurslid de directie ondersteunt, heeft stroomuitval geen directe gevolgen voor de directe bedrijfsprocessen, stelt hij. „Maar onze systemen maken wel gebruik van datacenters die veel stroom gebruiken. Als die worden afgesloten, hebben onze klanten daar meteen last van”, zegt Van Schagen.

‘Productieproces aanpassen lastig’

Een andere manier waarop ondernemers overbelasting op het stroomnet op piekmomenten kunnen voorkomen, is door de productie (deels) te verplaatsen naar andere momenten op de dag. Van Schagen denkt niet dat veel ondernemers daar al mee bezig zijn. „Dat zal zeker voor bedrijven met een continue productie toch echt lastig worden”, zegt hij.

Ook bij KMWE Toolmanagers is dit geen optie. „Ik kan mijn personeel niet vragen om ’s nachts te komen werken in plaats van overdag. Ik denk niet dat ze daar blij van zouden worden. Dus het grootste deel van de productie moet toch overdag”, legt Michiels uit.

Ondernemers maken rekensom

Volgens Erwin van Limpt, eigenaar van Haval in Gemert en voorzitter van Bedrijvenkontakt Gemert-Bakel (BKG), maken ondernemers vaak ook gewoon de rekensom. „Ze kijken: wat kost zo’n stroomuitval ons? En wat kost het om te investeren in bijvoorbeeld accu’s of aanpassingen in de productie?”

Ook Van Limpt vraagt zich daarbij af of de soep daadwerkelijk zo heet gegeten wordt. „Er wordt gesproken van een stroomuitval van af en toe een paar uur. En hoe vaak zal dat nu voorkomen?”

Op momenten dat de elektriciteit heel duur is, schakelen we af Erwin van Limpt Directeur Haval

Productie op basis van stroomtarieven

Overigens wordt bij Haval de productie al flexibel geregeld op basis van stroomtarieven. ,,Op momenten dat de elektriciteit heel duur is, schakelen we af. Het is dan simpelweg niet rendabel om nog te produceren.”

Van Limpt vindt dat ook de overheid meer moet doen om te voorkomen dat het voor netbeheerders nodig is om een deel van het stroomnet tijdelijk af te sluiten. „Ze stimuleren elektrificatie, maar dan moeten ze wel investeren in het uitbreiden en verzwaren van het net. Dat moet nu echt prioriteit gaan krijgen.”

