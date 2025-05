Sportmarketeer neemt Shooters Den Bosch over

Sportmarketeer Bob van Oosterhout en oud-basketballer Jos Frederiks zijn de nieuwe eigenaren van basketbalclub Shooters Den Bosch. Het duo krijgt namens sportmarketingbureau Triple Double, waarvan Van Oosterhout eigenaar is, de volledige zeggenschap over de Brabantse basketbalclub.

Lees verder onder de advertentie

"Nieuw in Nederland, maar niets bijzonders in bijvoorbeeld de Amerikaanse sport", zegt Van Oosterhout. "Veel grote clubs zijn daar in handen van ondernemers en worden bedrijfsmatig en professioneel gerund. In mijn ogen de absolute toekomst van de sport."

Van Oosterhout, die in het verleden al manager van de basketbalclub was, gaat eerst op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Den Bosch werd in 2015 voor het laatst landskampioen. Dat was de zestiende titel voor de club die een stevige sanering achter de rug heeft.