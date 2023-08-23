Sportschoenenverkoper Foot Locker waarschuwt weer voor resultaten

De omzet daalt dit jaar naar verwachting tot 9 procent, voorziet Foot Locker nu. De winst per aandeel komt volgens het bedrijf uit tussen de 1,30 dollar en 1,50 dollar. Dat is aanzienlijk lager dan de eerdere verwachting van 2 dollar tot 2,25 dollar.
Het bedrijf, dat in Nederland tientallen winkels heeft, gaf in mei al aan dat meer mensen de hand op de knip hielden vanwege de hoge inflatie en onzekere economische omstandigheden. Dat is vooral op de Amerikaanse thuismarkt het geval.
Geen dividend
Het in New York gevestigde Foot Locker liet woensdag ook weten dat er geen dividend uitgekeerd zal worden aan aandeelhouders wegens de financiële tegenvallers. Beleggers reageerden geschokt en zetten het aandeel liefst 30 procent lager in de Amerikaanse voorbeurshandel.
Naast schoenen verkoopt Foot Locker ook sportkleding en andere artikelen. De vorig jaar aangetreden topvrouw Mary Dillon probeert al tijden maatregelen te nemen om de prestaties van Foot Locker te verbeteren, waarbij onder meer minder goed draaiende winkels worden gesloten.