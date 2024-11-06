Leonard (58) had geen zorgen over zijn pensioen, toen werd hij zzp’er

De stap naar het ondernemerschap brengt vrijheid, maar ook onzekerheid met zich mee. Dat ontdekt Leonard Ariens (58) 5,5 jaar geleden achter als hij start als zzp’er. Er moet niet alleen geld binnenkomen voor nu, maar ook voor later.

Lees verder onder de advertentie

Van klant naar fan

Na bijna veertig jaar in loondienst begint Leonard in 2019 voor zichzelf. „Dat had vooral te maken met een verschil in visie,” vertelt hij. „Op basis van mijn visie ben ik mijn eigen bedrijf begonnen.” Met NewBizz b.v. helpt Leonard organisaties om van klanten echte fans te maken. Zijn opdrachten vindt hij vooral in de sportwereld. Niet geheel toevallig, want Leonard is groot voetbalfan en ambassadeur van eredivisieclub NEC.

Ook bij zijn andere opdrachten spelen sport en spel(ers) een centrale rol. „Ik werk niet alleen voor sportclubs, maar ook met startups om fans en spelers dichter bij elkaar te brengen. En met het ministerie van VWS aan projecten tegen racisme in stadions. Daarnaast gaf ik drie jaar les in Gaming en Gamification aan de HvA, omdat ik het leuk vind om mensen iets te leren.”

Ik had een pensioen vanuit mijn werkgever, een lijfrentepolis van 25 jaar geleden: Ik dacht: dat zit wel goed

Flatline

Als hij zijn vaste baan 5,5 jaar geleden opzegt, maakt Leonard zich weinig zorgen over zijn pensioen. „Ik had een pensioen vanuit mijn werkgever, een lijfrentepolis van 25 jaar geleden: Ik dacht: dat zit wel goed. Wat ik als zzp’er nog extra kon sparen, zag ik als een bonus. Inmiddels weet ik dat dat nog niet zo makkelijk is. Mijn pensioen is heel lang een blinde vlek geweest. Iets dat ik gewoon moest regelen, maar wat steeds maar niet gebeurde.”

Lees verder onder de advertentie

Twee zzp’ers

Wat ook meespeelt, is dat de omzet van zijn bedrijf achterblijft bij de verwachtingen. „Ik dacht dat ik harder zou groeien, maar ik blijf op een flatline zitten, waardoor dat pensioen nauwelijks groeit.” Een extra reden om zijn pensioen serieus te nemen, is zijn vrouw. Ook zij is zelfstandig ondernemer. Leonard: „Ze heeft een aantal jaar geen pensioen opgebouwd omdat ze thuis was bij de kinderen. Dat pensioengat is ze nu aan het dichten.”

Leonard Ariens (58) startte 5,5 jaar geleden als zzp’er. Eigen foto

Adviseur

Vooruitkijkend naar het komend jaar is Leonard optimistisch. „Ik verwacht dat mijn omzet in 2026 groeit. Er hangen een paar mooie opdrachten in de lucht. Als die doorgaan, en er continuïteit komt, ga ik meteen beginnen met het maandelijks opzijzetten van geld voor later. Ik heb er al een adviseur bijgehaald. Die zei dat het er goed uitzag, en gaf een paar tips om voor een stabiele winst te zorgen, zodat ik er later van kan genieten.”

Lees verder onder de advertentie

Aan het einde van het jaar kijk ik altijd hoe ik de aftrekposten optimaal kan benutten

Belastingvoordeel

Leonard weet dat sparen of beleggen voor zijn pensioen belastingvoordeel kan opleveren. „Dat weet ik vanuit mijn lijfrentepolis. Aan het einde van het jaar kijk ik altijd hoe ik de aftrekposten optimaal kan benutten.”

Zijn advies aan andere zzp’ers? „Verdiep je erin. Je hoeft niet meteen iets af te sluiten, als je maar weet wat je opties zijn. En als je nog niet bent begonnen, begin dan vandaag met je erin te verdiepen. Hoe eerder je start, hoe minder impact het heeft op je maandlasten.”

[Disclaimer] Beleggen kent risico’s. Je kunt (een deel van je) inleg verliezen.

Lees verder onder de advertentie

Een potje voor later

Wil jij geld opzijzetten voor later? Dan is Aanvullende PensioenOpbouw iets voor jou. Hierbij kun je kiezen voor beleggen met hulp van experts, zelf sparen of voor een combinatie van beide. Het fijne is dat je zelf kunt bepalen hoeveel je inlegt, hoe vaak en hoe je het verdeelt. En als kers op de taart profiteer je ook nog eens van mogelijk belastingvoordeel. Start dus nu met Aanvullende PensioenOpbouw .

Ga er lekker voor zitten Op 12 november om 20.00 uur kun je kijken naar de docu: Later begint nu. Een stoomcursus over geld voor later op een luchtige manier gepresenteerd. En je kunt via de live chat ook nog eens al je vragen stellen. Benieuwd? Meld je aan via nn.nl/laterbegintnu