Mannen van het handwerk, altijd bezig met de machines. Nieuwe eigenaar Casper Tielen zet met een ‘frisse blik’ het levenswerk voort van Eduard en Marius Wijlaars van Edumar in Someren. Hij lag wel even wakker voordat hij ‘ja’ zei.

De rollen zijn omgedraaid. Casper Tielen is sinds deze maand eigenaar en enig directeur van metaalbewerkingsbedrijf Edumar. Medeoprichter Eduard Wijlaars is voorlopig een ‘gewone’ werknemer geworden. De overname van het in 1995 door de broers opgerichte familiebedrijf verloopt geleidelijk. Tielen (46) werkt al bijna acht jaar bij Edumar. „Mijn broer en ik hunkerden meer naar de werkvloer dan naar kantoor”, zegt Eduard Wijlaars tegen het Eindhovens Dagblad. „Casper is alles gaan doen waar wij geen zin in hadden.”

De nieuwe eigenaar begon als planner. „Onderweg naar een klant stelde ik Eduard voor om eens iets voor het personeel te doen, zoals een feest.” Voor hij het wist kreeg hij personeelszaken toebedeeld. „Ik ben daarvoor een opleiding gaan volgen. Alles op dit gebied ben ik gaan doen, tot en met de financiën. Met arbeidscontracten en verzekeringen moest ik wel steeds bij Eduard of Marius zijn voor een handtekening. Zij waren dan weer bezig met werkzaamheden aan een machine. Zo ben ik mededirecteur geworden.”

Het balletje rolde verder naar een overname. Nu voelt hij de verantwoordelijkheid voor een bedrijf met veertig medewerkers en hun gezinnen. „Ik heb nog wel wat nachten wakker gelegen. Aan de andere kant heb ik vertrouwen in wat hier is neergezet.”

Edumar heeft eigen cleanroom voor verpakken van producten voor de hightechindustrie

Edumar is gespecialiseerd in fijnmechanische metaalbewerking. Dat doet het voor een brede klantenkring, in onder meer de voedingsmiddelenindustrie, machinebouw, medische sector en chipindustrie. Een aantal grote toeleveranciers van ASML is opdrachtgever. Edumar heeft een eigen cleanroom voor het schoon verpakken van producten voor de hightechindustrie.

De broers Wijlaars zijn bij Philips opgeleide technici met een ondernemingsgeest. Elke zeven jaar zorgden ze voor een uitbreiding van het bedrijf. De klantenkring groeide als vanzelf.

‘Meedenken met de klant’ over een ontwerp zat er al vroeg in. „Wij zien heel vaak dingen op tekeningen waarvan we zeggen: zou je dat wel zo doen?”, vertelt Eduard Wijlaars.

‘Gewoon boerenverstand’

Op basis van ‘gewoon boerenverstand’ kochten de broers nieuwe machines en zetten ze de eerste stappen in robotisering. „Je moet gewoon nadenken. Kun je een productieproces zo onder controle krijgen dat het kan worden gerobotiseerd?"

Twintig van de 28 machines kunnen ’s nachts automatisch hun werk doen. De broers kennen ze van haver tot gort. „We werkten ook op zaterdag. ’s Avonds en op zondag gingen we altijd even kijken of de robots het nog deden.” Een nieuw tijdperk is aangebroken. „Het personeel, de klanten en de leveranciers gunnen ons dat we een stap terugdoen. Ze weten gewoon dat wij dertig jaar lang bijna zeven dagen in de week gewerkt hebben.”

Kennis overdragen

Marius (61) en Eduard (57) zouden eigenlijk samen stoppen. „Maar als we nu allebei uitstappen, valt hier wel een hele hoop kennis weg. Ik blijf nog zolang het nodig is. We hebben heel veel mensen die hier al meer dan twintig jaar werken, dus kennis overdragen gaat vrij snel”, vertelt Eduard.

Taken van de oprichters zijn of worden overgenomen door andere medewerkers. Soms gaat dat geruisloos, geeft Tielen aan. „Afgelopen zaterdag moest een product af. Toen zei een medewerker: dan kom ik zelf wel even op neer. We hebben het hier vaak over het Edumar-dna. Dat staat voor samen doen, met klanten en met medewerkers. Dat dna is intussen niet meer alleen van Eduard en Marius, maar natuurlijk veel breder in het bedrijf aanwezig.”

Koers van Edumar gaat niet veranderen

De koers gaat hij niet wijzigen. „Kijk wat we hebben neergezet met z’n allen. Waarom zouden we moeten veranderen?” Wel gaat hij op basis van zijn eigen achtergrond, met opleidingen in onder meer technische bedrijfskunde en procesmanagement, aan de slag met het bedrijf.

„Ik merk dat ik nu met een andere bril kijk. Eduard en Marius zijn mensen die zelf op de werkvloer rondlopen. Ik moet afgaan op data en cijfers. Wat hebben we nodig? Wat voor werk besteden we uit? Welke machine verbruikt heel veel energie?”

Hij was eerder al verantwoordelijk voor het beleid van Edumar op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een volgende stap is een duurzaamheidsrapportage. „Voor ons is dat nog niet verplicht. Maar als je op dit gebied meedenkt met de klant, kun je juist dat beetje extra bieden en onderscheid je je wel.”

