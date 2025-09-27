Supermarkten en overheid maken plannen voor voedselzekerheid in crisistijd

De levensmiddelenbranche werkt aan crisisplannen om ervoor te zorgen dat basisproducten in tijden van crisis altijd beschikbaar blijven. Die plannen worden opgesteld omdat de NCTV heeft gewaarschuwd voor grootschalige stroomuitval, cyberaanvallen en zelfs oorlog.

In juli waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) in een rapport dat de dreigingen voor Nederland veranderen. Door geopolitieke spanningen kan ook ons land doelwit worden van sabotage of cyberaanvallen op vitale infrastructuur. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld de watervoorziening, de elektriciteit of het internet. Maar ook de voedselketen is kwetsbaar.

Voedselzekerheid: crisisplan supermarkten en overheid

Daarom werkt de supermarktbranche samen met de overheid aan een crisisplan om de leveringszekerheid van voedsel in tijden van crisis te garanderen, bevestigt directeur Marc Jansen van branchevereniging CBL tegenover NU.nl. Er wordt onder meer een lijst opgesteld van producten die in crisissituaties beschikbaar moeten blijven, zoals brood en babyvoeding.

‘Kans op 72 uur stroomuitval in Nederland is reëel’

Eerder stelde Netbeheer Nederland-directeur Hans-Paul Andriessen dat de kans op 72 uur stroomuitval in Nederland reëel is. „Eén ding is zeker: het gebeurt plotseling en op een moment dat het niet uitkomt”, zegt hij in dit artikel.