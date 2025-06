Armin (29) runt Fat Phill’s, de snelst groeiende burgerketen van het land: ‘Zeg nooit nee tegen kansen’

Lees verder onder de advertentie

Oprichter en eigenaar Armin Vahabian heeft onlangs een vestiging van Fat Phill’s geopend in Dublin en dat was een doorslaand succes. Armin is inmiddels een van de snelst groeiende horecaondernemers.

„Het was nooit de bedoeling om een keten te bouwen”, vertelt Armin in De Ondernemer Live. „Het was gewoon bedoeld als een restaurantje; kleinschalig en overzichtelijk.” Toch groeide zijn merk als een raket door tegendraads denkwerk en het omarmen van franchise als groeistrategie.

Het succes van Fat Phill’s in Dublin

Armin opent niet zomaar nieuwe vestigingen, ze moeten impact maken. De recente lancering in Temple Bar, Dublin, bewijst dat zijn aanpak werkt. „We hebben drie dagen achter elkaar uitverkocht. Wat er gebeurde, ging alle verwachtingen te boven”, zegt hij. Het geheim? „De timing was goed, het weer zat mee en de locatie is perfect. Soms heb je gewoon een beetje geluk nodig.”

Maar er was ook druk: de locatie in Dublin stond bekend als ‘vervloekt’, omdat eerdere horecazaken er faalden. Armin zag ondanks dat een kans en durfde risico’s te nemen. „Misschien is dat wel mijn grootste kracht: ik zeg nooit nee tegen kansen, hoe klein of groot ze ook zijn.”

Ondernemen in de horeca brengt uitdagingen met zich mee. Armin vertelt hoeveel scherpte er komt kijken bij het runnen van een franchise. „Je werkt met franchises, dus je moet continu doorontwikkelen. Wij werken aan AAA-locaties, wat betekent dat je enorm moet letten op je deal en plek. Maar je hebt ook verantwoordelijkheid tegenover je ondernemers en leveranciers.“

Hij benadrukt dat groei realiseren niet zonder empathie gaat. „Als mijn leveranciers omvallen, heb ik geen basis meer. Wij proberen altijd op lange termijn samen te werken. Vertrouwen en respect bouwen we met onze leveranciers op. Ik zou nooit keihard onderhandelen om ze per ongeluk omver te duwen. Het moet wederkerig zijn.”

Financiële groei zwart op wit

Hoewel Armin normaal gesproken spaarzaam is met het delen van cijfers, gaf hij in een gesprek met Quote in februari een inkijkje in zijn boeken. Franchisenemers moeten voor een Fat Phill’s-vestiging 50.000 tot 70.000 euro eigen geld inbrengen, zo’n 30 procent van het totale investeringsbedrag. De rest wordt via bancaire financiering geregeld.

De franchisefee bedraagt 6 procent van de omzet, aangevuld met 3 procent voor marketing. In 2023 draaiden de best presterende zaken ruim 1 miljoen euro omzet; het gemiddelde lag rond de 450.000 euro. Alles bij elkaar haalden de toenmalige 15 vestigingen, waarvan 3 in eigen beheer, ruim 8 miljoen euro omzet. Alle vestigingen en het franchisekantoor zijn volgens Armin winstgevend. De winsten investeert hij volledig terug in het bedrijf.

Een dikke Fat Phill’s Hamburger. Foto: Fat Phill’s

Data: het nieuwe goud

Een sterke pijler van Armins strategie is het gebruik van data. „Data helpt ons om te voorspellen, te optimaliseren en kansen te benutten. We kijken niet alleen naar het bezoekersgedrag van onze klanten, maar ook naar de beste locaties en zelfs het assortiment. In de afgelopen vijf jaar is ons gebruik van data volledig veranderd. Waar we vroeger intuïtieve beslissingen namen, sturen we nu volledig op de cijfers.”

Ondanks de focus op data, blijft Armin trouw aan waar hij goed in is: groei en het vinden van de juiste locaties. „Ik blijf betrokken bij vastgoedkeuzes en strategische vestigingslocaties. Dat is mijn kracht en dat wil ik niet loslaten.”

Balans werk en privé

Met alle groei heeft Armin ook de uitdaging om balans te houden in zijn persoonlijke leven. Hij heeft drie kinderen, een gezin en vriendenkring. „Het is moeilijk om overal volledig aanwezig te zijn. Als ik thuis ben, wil ik aandacht geven, maar mijn telefoon blijft belangrijk. Dat hoort bij het dragen van verantwoordelijkheid. Je wilt op elk moment beschikbaar zijn voor je onderneming.”

En energietekort? Daar probeert hij mee om te gaan. „Soms voel je dat natuurlijk, maar dan denk ik: dit hoort erbij. Het is ook een kwestie van discipline. Sporten helpt mij, net als momenten vinden om écht te ontspannen.”

Wat brengt de toekomst voor Fat Phill’s?

De toekomstplannen van Fat Phill’s zijn ambitieus. Het merk wil doorgroeien naar 100 vestigingen in het Verenigd Koninkrijk en uitbreiden naar 80 locaties in Nederland. Wereldwijd succes ligt in het verschiet, maar Armin is niet van plan de basis los te laten. „Bij internationale uitbreiding willen we altijd ook een aantal eigen winkels runnen, zodat we feeling houden met de markt. Je moet je terrein kennen, niet alleen uit cijfers, maar uit ervaring.”

Daarnaast werkt Armin aan een terugkeer naar Amsterdam. „Ons hoofdkantoor verhuist straks naar Amsterdam en daar willen we ook een vestiging. Het wordt een blauwdruk waar we dagelijks operationeel aanwezig kunnen zijn. Hoe groot we ook groeien, het contact met de kern van het bedrijf – de restaurants – blijft essentieel.”

