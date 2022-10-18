Tarieven Eneco per november omlaag, verdere verlaging niet zeker

Energiebedrijf Eneco verlaagt per 1 november de tarieven voor energie en gas. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van het AD. Het gaat specifiek om klanten die vanaf die datum een nieuw tarief krijgen.

Die klanten zijn eind september al geïnformeerd over de tariefverlaging en gaan 3,17 euro per kubieke meter gas en 79 cent per kilowattuur elektriciteit betalen. Eneco-klanten wier tarieven vóór 1 november omhoog gaan, betalen nog 3,35 euro per kuub gas en 84 cent per kilowattuur. Die klanten horen eind november in hoeverre hun tarief zal veranderen.

Volgens de zegsvrouw is het wel "koffiedik kijken" of de tarieven dan omlaag gaan. "Er zijn zoveel geopolitieke spanningen op dit moment, dat het moeilijk is om te zeggen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Daarover kunnen we geen garanties geven."

De tariefverlaging is het gevolg van de ontwikkeling van de Europese gasprijs. Die stond vorige week op het laagste niveau in maanden. Dat komt onder meer doordat grote hoeveelheden vloeibaar gemaakt gas (lng) Europa bereiken.