Tekorten aan computerchips remt omzetstijging Renault

De Franse autofabrikant Renault zag de omzet in het derde kwartaal stijgen, maar wel minder dan verwacht. Dat komt doordat het bedrijf moeite had te voldoen aan de grote vraag naar elektrische auto’s vanwege problemen in de toeleveringsketen.

De omzet steeg in het derde kwartaal met 22 procent op jaarbasis tot 9 miljard euro. Het aantal verkochte auto's in die periode daalde met 2,4 procent tot ongeveer 481.000. Die daling schrijft het bedrijf toe aan een tekort aan halfgeleiders die worden gebruikt voor zijn auto’s.

Momenteel werkt Renault aan een deal met de Japanse autofabrikant Nissan. De twee bedrijven willen hun twee decennia oude alliantie opnieuw vormgeven. Renault wil daarbij het belang in Nissan terugbrengen tot 15 procent, van het huidige niveau van 43 procent. In ruil daarvoor zal Nissan 500 miljoen tot 750 miljoen dollar investeren in een belang van ongeveer 15 procent in de elektrische-autoactiviteiten van Renault. Het nieuwe pact zou de Franse autofabrikant in staat stellen door te gaan met een geplande afsplitsing van zijn elektrische auto-activiteiten.