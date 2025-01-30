Ondernemers slaan alarm over de verborgen gevaren van spotgoedkope producten uit Chinese webshops. Die zouden niet veilig zijn en zorgen voor oneerlijke concurrentie. „Je wilt toch niet dat je kind gevaar loopt door een stuk speelgoed?”

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Hij hoopt van niet, maar soms vraagt ondernemer Sven van Laar zich af of er eerst iets helemaal mis moet gaan met producten van de Chinese webwinkels, voordat de mensen wakker worden. „Want je zult zien: als er ergens een grote brand uitbreekt door een onveilig product van Temu, komt er wél beweging in de zaak”, zegt hij tegen Tubantia.

Het zit de eigenaar van de grote webshop MaxiAxi.com (‘Betaalbaar licht en geluid’) hoog. Zeer hoog. De oneerlijke concurrentie van Chinese sites zoals Temu, SHEIN en AliExpress is hem een doorn in het oog. En hij staat niet alleen. Diverse ondernemers in het gebied van de regionale krant Tubantia in branches als speelgoed (Otto Simon), schoenen (Schuurman) en kleding (terStal) onderschrijven het probleem.

‘Producten zijn nooit getest’

„Het is voor mij niet te bevatten”, zegt Van Laar. „Wij hebben in Nederland technische teams die wettelijk alles tot in de puntjes controleren om de veiligheid te waarborgen. Dit soort Chinese sites brengt vervolgens levensgevaarlijke producten op de markt, die nooit getest zijn. De consument ziet het verschil amper en kan online in een paar muislikken brandgevaarlijke spullen kopen.”

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Van Laar verkoopt onder meer retro-platenspelers en rookmachines. Precies producten die je voor een appel en ei ook op sites als Temu vindt. „Op het eerste gezicht zie je het niet altijd, maar de kwaliteit van het geluid en de materialen is echt heel anders. Onze klantenservice krijgt regelmatig klachten over daar gekochte goedkope audioapparatuur waardoor stoppen doorslaan of zelfs dingen smelten.”

Onbeheersbare stroom aan pakketten

Nederlandse toezichthouders als de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) slaan ook alarm, blijkt uit een vorige week gepubliceerd onderzoek. Maar liefst 85 tot 95 procent van de geteste producten van SHEIN, AliExpress en Temu voldoet niet aan de Europese veiligheidsnormen. Vaak bevatten deze producten ook nog te veel lood, wat gevaarlijk is voor de gezondheid.

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De enorme toestroom van pakketten die rechtstreeks uit China naar de klant worden gestuurd – naar schatting honderden miljoenen vorig jaar – is ‘onbeheersbaar’ geworden, vinden de toezichthouders. Het rapport is inmiddels overhandigd aan minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken, die opgeroepen wordt om tot een ‘gezamenlijke aanpak te komen’ in Nederland en Europa.

Sven van Laar van MaxiAxi, een webshop met jaarlijks 350.000 orders, voelt en ziet de concurrentie van Temu Cees Elzenga

Volgens Ruud Schiphorst, ‘speelgoedbaas’ van Otto Simon in Almelo, is concurrentie van prijsvechters op zich het probleem niet. „Dat is van alle tijden, maar het speelveld moet wel gelijk zijn. Dat is het nu niet. Wij testen ons speelgoed op verstikkingsgevaar, dat kost tijd en geld. Iets wat je niet hebt bij aankopen via die sites. Maar je wilt toch niet dat je kind gevaar loopt door een goedkoop stuk speelgoed?”

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Klanten gokken op goed en goedkoop

Het probleem zit ook in de perceptie van consumenten, vult Niek Gloudemans, eigenaar van terStal Mode aan. Mensen kijken online alleen naar de prijs, de rest vergeten ze, zegt hij. „Klanten gokken maar op een goed en goedkoop product. Is het niks, dan denken ze: dikke pech en weer door. Wij als Nederlandse verkopers kunnen en willen ons dat niet veroorloven.”

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Hij heeft met zijn kledingketen, met 220 winkels en een grote webshop, naar eigen zeggen ‘niet heel veel last’ van sites als Temu, hoewel harde cijfers ontbreken. „Maar elke euro die daar wordt uitgegeven gaat niet naar een Nederlandse winkel, zo is het ook.” Ook bij Schuurman Schoenen uit Neede richt eigenaar Arjan Schuurman zich liever op zijn eigen ‘toko’ dan naar de discount-webshops uit Azië te kijken.

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Steeds meer omzet komt online

Maar hoe je het wendt of keert, winkelen gebeurt voor een groot deel ‘online’, ziet hij ook. Bij Schuurman Schoenen bestaat inmiddels 30 procent van de netto omzet uit online verkopen. „En als je kijkt naar de totale markt wordt nu al de helft van alle schoenen online gekocht. Dat is een heel agressievere markt, waar alleen de prijs telt.”

Europa moet snel met strengere wetten en een beter plan van aanpak komen, vindt Schuurman, net als zijn mede-ondernemers uit het oosten. Gelijke monniken, gelijke kappen. Dezelfde regels voor de Chinese webshops die artikelen versturen als voor Nederlandse bedrijven. „Alleen zo kun je een eerlijke concurrentiestrijd krijgen”, weet Schiphorst.

Audioverkoper Van Laar hoopt daarnaast op een beetje ‘gezond verstand’ bij de consument. Wat spotgoedkoop is, heeft een andere prijs. Neem een rookmachine, die kost op zijn site misschien 5 euro meer dan via Temu. „Maar voor die prijs krijg je wel een veilig product, met een klantenservice die bereikbaar is en een plek waar je producten kunt retourneren. Ik ben ervan overtuigd dat de consument uiteindelijk dat stiekem veel liever wil.”

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