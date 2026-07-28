Omdat de cyclus-app die Lisa Volkers gebruikte massaal de intieme data van gebruikers doorverkocht, besloot ze samen met haar vriend Diederick Trampe zelf een app te bouwen. In maart lanceerden ze Period.. Wereldwijd bereikt de app nu 50.000 vrouwen die inzicht willen in hun maandelijkse cyclus zonder dat hun privacy wordt geschonden.

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Vanuit hun woonkeuken in Amsterdam checken Lisa Volkers (30) en Diederick Trampe (28) het actuele aantal gebruikers van hun cyclusapp. ,,We doen alles digitaal, dus een kantoor is niet nodig”, zegt Diederick.

Ze kennen elkaar nauwelijks tweeënhalf jaar, maar het stel functioneert probleemloos als huisgenoten, liefdespartners en zakenpartners. Lisa: „Bij collega’s heb je vaak een filter en ben je niet compleet eerlijk. Bij partners ontbreekt die filter. Dat scheelt tijd, het brengt je direct bij de kern van een probleem. En, zonder wrijving geen glans.”

50.000 gebruikers in ruim 100 landen

De twee stopten tienduizenden euro’s aan spaargeld in de ontwikkeling van Period.. Een app voor vrouwen die hun cyclus willen monitoren, die oogt als een moderne agenda met lichtkleurige achtergrond en rode details. Op het beginscherm popt steeds een nieuw cyclusgerelateerd feitje op, bijvoorbeeld: ‘Wist je dat je ogen tijdens je ovulatie meer schitteren?’. Per dag kun je notities maken over je stemming, fysieke klachten, seksueel contact en bloedverlies. Het gebruik is gratis.

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“ Over een paar weken zijn we uitgenodigd voor een interview met ‘The London Times’ en andere Britse media ” Diederick Trampe Period.

Terug naar dat actuele gebruikersaantal. „We zitten nu op 50.000 in meer dan 100 landen”, zegt Diederick. Sinds de lancering in maart van dit jaar gaat het hard. Diederick: „De app werd heel snel door verschillende media opgepikt. Over een paar weken zijn we uitgenodigd voor een interview met The Times en andere Britse media.”

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Grootschalige dataverkoop

Lisa, voormalig hoofdredactrice van het (online) magazine LINDA.meiden, kwam met het idee voor de app. „Uit frustratie. Ik was 29 en wist niets van mijn cyclus. De luteale fase? Ik had geen idee wat dat betekende”, vertelt ze. Cyclus-apps als Flo en Clue moesten daar verandering inbrengen „maar ik haatte ze allemaal!” Te roze, te veel paywalls, en toen ontdekte ze ook nog dat de apps een loopje namen met de privacy van hun gebruikers.

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Flo, dat wereldwijd 43 miljoen gebruikers heeft, werd in 2019 voor de rechter gedaagd omdat het in het geheim data naar onder meer Meta doorsluisde. De data waar het om gaat is intiem: van wel of niet klaarkomen, tot het gebruik van seksspeeltjes en het prille begin van een zwangerschap.

„Vooral zwangerschapsdata is een goudmijn voor adverteerders. Als uit de appdata duidelijk wordt dat iemand zwanger is of wenst te worden, dan gaat Meta op Instagram los met advertenties”, zegt Lisa. In de Verenigde Staten gaat het verder dan gepersonaliseerde advertenties. In staten met een abortusverbod kan de aanklager appdata als bewijs inzetten .

De Period.-cyclus-app. Eigen foto

App moest in ieder geval niet roze zijn

Diederick, eigenaar van platenlabel OBSCUUR, nam Lisa’s idee direct serieus. „Voor mijn label was ik al bezig met het bouwen van digitale marketingtools. Ik had de skills, dus ik bood aan om de app op te zetten”, zegt hij. Lisa wist precies hoe het eruit moest zien – in ieder geval niet roze. Nadat ze samen drie maanden lang non-stop aan de app bouwden, stond de basis. Alle aanpassingen en updates doen ze voorlopig zelf. Diederick: „We kunnen makkelijk schalen naar 1 à 2 miljoen gebruikers zonder extra mensen.”

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Ze hebben (nog) geen betaalde advertenties lopen, „maar op een gegeven moment kunnen we gaan spelen met advertenties, werken met influencers, kijken wat dat ons oplevert.”

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Inzicht zónder privacyschending

Period. is een privacyvriendelijk Europees alternatief voor de bestaande cyclusapps. „We draaien volledig volgens de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) en investeren structureel in privacy en beveiliging: hosting binnen de EU, juridisch advies. Dat is de duurdere route, maar het is het hele bestaansrecht van Period.”, zegt Lisa. „We laten gebruikers zo min mogelijk gegevens invullen. En we zullen nooit, maar dan ook nooit onze data verkopen”, vult Diederick aan.

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“ Omdat er een taboe heerst rondom menstruatie en cyclusgerelateerde klachten, liegen vrouwen vaak dat ze ziek zijn ” Lisa Volkers Period.

Tienduizenden vrouwen over de hele wereld ontvingen de nieuwe cyclusapp volgens de twee ondernemers met open armen. Lisa: „Gebruikers stuurden berichtjes met de vraag of ze mochten doneren!” De basis blijft gratis, maar Period. heeft ondertussen een betaalde variant. Voor 3,49 euro per maand – ‘een Amsterdamse koffie’ – kun je onder meer de pagina-indeling aanpassen, rapportage-pdf’s uitdraaien, handig voor bij de huisarts, en chatten met de AI-assistent. Ze zitten nu op ongeveer 1.000 betalende gebruikers. „Je moet actief naar instellingen doorklikken om een betaald account te maken. Dus dat is best indrukwekkend”, aldus Diederick.

Cycluskennis op de werkvloer

Het stel pleit voor een eind aan kennisarmoede rondom de vrouwelijke cyclus. „Welke fases zijn er en wat doen die met vrouwen? Die kennis ontbreekt in opvoeding en op scholen”, zegt Lisa. Ook werkgevers zijn zich volgens haar onvoldoende bewust van de cyclus en bijbehorende mentale en fysieke klachten. „Omdat er een taboe heerst rondom menstruatie en cyclusgerelateerde klachten, liegen vrouwen vaak dat ze ziek zijn. Volgens een onderzoek van het Radboud (Nijmegen, red.) gaat het om gemiddeld 9 werkdagen per jaar.”

Het brengt Diederick bij hun tweede verdienmodel: Period. at work. „We willen de betaalde variant aan bedrijven verkopen. Zij kunnen die als secundaire arbeidsvoorwaarde aan hun vrouwelijke werknemers aanbieden.” Lisa vult aan: „Ik denk dat het een positief signaal aan vrouwen afgeeft wanneer je als werkgever laat zien dat je cyclusbewust bent.”

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Mannen, opgelet!

Wie ook meer over de cyclus van een vrouw mogen leren, zijn volgens de twee ondernemers hun mannelijke partners. Diederick: ,,We hebben deze week de ‘partnerfunctie’ geïmplementeerd. Via een code kan hij meekijken in de app van zijn partner. Wat we nog willen toevoegen, is een chatbot die suggesties geeft afgestemd op het moment van de cyclus. Bijvoorbeeld over een avondmaaltijd, of vragen die je kunt stellen.”

Of er dan dooddoeners als ‘geef haar maar een stukje chocolade’ worden uitgespuwd door de bot? ,,Nu ben ik dol op chocolade, dus mag mijn partner in principe altijd een stukje klaarleggen, maar het gaat meer om het bespreekbaar maken van de mentale en fysieke klachten waar vrouwen gedurende hun cyclus mee te maken krijgen”, zegt Lisa. ,,Niet verbloemen dat het er is, liegen dat je ziek bent, of erger nog: niet eens weten wat er aan de hand is.”

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Vooralsnog schiet het gebruikersaantal van de app met de week omhoog. Diederick: „Het idee is dat Period. in september 100.000 gebruikers heeft. Maar grote kans dat we dat al eerder bereiken!”