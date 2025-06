Tennisleraar maakt van De Dissel 'echte sportkroeg'

Na weken verbouwen is het moment daar: café De Dissel in Hoogland heropent officieel zijn deuren onder de nieuwe eigenaar Martin Nederlof, bijgestaan door zijn vrouw Lien. De voormalige tennisleraar maakt op zijn 51ste een opmerkelijke maar weloverwogen carrièreswitch. ,,Ik serveer nu geen ballen, maar biertjes'', zegt hij tegen het AD.

Halverwege de week zijn Martin en Lien nog volop met gereedschap en verfkwasten in de weer in de kroeg aan de Hamseweg.

1744

Er moet nog het nodige gebeuren, maar dat er een nieuwe wind waait is overduidelijk. In de afgelopen zeven weken is het interieur van het pand compleet veranderd. Een flinke klus, vertelt Martin. Te meer doordat het pand dateert van 1744. Met een glimlach: ,,We zijn op meerdere verborgen ruimtes gestuit. Alleen de pot met goud hebben we niet gevonden.''

Bruine kroeg

De bar is gebleven, verder barst De Dissel van nieuw elan. Dankzij de verbouwing is vooral aan ruimte, transparantie en toegankelijkheid gewonnen. ,,We willen een breder publiek aanspreken, van jong tot oud'', legt Martin uit. ,,Laat ik vooropstellen dat De Dissel een bruine kroeg blijft. Op vrijdag- en zaterdagavond hopen we ook jongeren te trekken die geen zin hebben om naar de stad te gaan. Daarnaast wordt De Dissel een echte sportkroeg.''

Champions League

Martin deed inspiratie op in Amerika. ,,Daar zijn sportcafés een fenomeen. Je moet hier diverse sporten kunnen zien. Van voetbal tot golf, van schaatsen tot kooivechten. Als er belangrijke wedstrijden zijn, gaan de schermen aan. We hebben een groot scherm, superscherp beeld, en nog vier kleinere schermen hangen. Deze week hadden we de vuurdoop, toen hebben we met z'n allen Champions League gekeken. Hartstikke gezellig. We gaan ook dart- en biljarttoernooitjes houden.''

Tennisleraar

De link met sport komt niet uit de lucht vallen. Martin heeft op hoog niveau handbal beoefend en was jarenlang tennisleraar, onder meer bij verenigingen in Hoogland en Amersfoort. Een mooie tijd, maar de laatste jaren werd het steeds meer een sleur. ,,Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Die heb ik met De Dissel gevonden. Ik ben hartstikke blij. Mensen om me heen zeggen: we zien een andere Martin.''

Kroegsporten

Hoe een tennisleraar in de kroeg verzeild raakt? ,,Ik kwam hier al regelmatig over de vloer. Met sportvrienden dronken we dan na het tennissen een biertje en speelden we een potje darten, dobbelen of kaarten. Ik ben echt van de kroegsporten. Dat wil ik er hier nog meer inbrengen.''

Dagdromen

Tijdens één van die bezoekjes raakte Martin in gesprek met voormalig eigenaar Bert Roest. Die liet doorschemeren aan stoppen te denken. Martin, klaar met zijn bestaan als tennisleraar en toe aan iets nieuws, begon hardop te dagdromen. Nu is hij de trotse eigenaar van De Dissel. Voordat begin augustus de verbouwing begon, heeft hij al enkele maanden op de oude voet doorgedraaid.

Sociaal

Het leven als kroegbaas bevalt hem. ,,'s Nachts werken vind ik geen enkel probleem. Heb ik vroeger ook jarenlang gedaan als beveiliger. Natuurlijk is het even een omslag. Maar ik zie ook gelijkenissen: als sportleraar was ik ook vaak sociaal bezig. Veel mensen sporten immers voor de sociale contacten. Het grootste verschil: ik serveer nu geen ballen meer, maar biertjes.''

