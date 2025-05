Van vele toprestaurants tot beroemde hotels, van de Efteling tot talloze events: de kans is groot dat je er in aanraking komt met servies en glaswerk geleverd door het 205 jaar oude familiebedrijf Bender. Maud Martin-Bender, de zevende generatie, staat aan het hoofd van deze hofleverancier.

Loop binnen bij Bender , schuin tegenover het ADO Den Haag-stadion, en je bent direct in een minimuseum. In fotolijsten, vitrines en op tafels zijn bijzondere borden, schalen en andere historische producten en documenten te bewonderen.

Directeur en eigenaar Maud Martin-Bender (39) geeft De Ondernemer een kleine rondleiding die ons ook leidt naar het pakhuis, het decoratelier waar logo’s van talloze klanten uit de horecabranche handmatig worden ingebrand en de eerste verdieping waar de gehele collectie van verschillende topmerken is tentoongesteld.

Elke tafel is er gedekt met steeds weer stijlvolle glazen, servies, bestek en lampen. Beroemde merken als Villeroy & Boch, Brabantia, Zafferano en het eigen merk Duralite hebben er allemaal hun plek. Met trots staat Maud tussen de producten die aan toprestaurants, hotels en evenementen worden geleverd.

Het ondernemershart van koopvrouw Catharina Bender-Geelhart

Nog een laatste blik op de koninklijke servieslijn en dan zitten we met de zevende generatie (in een rechte familielijn) aan tafel voor het interview. Voor ons liggen prachtige fotografische momentopnamen van de rijke familie- en ondernemersgeschiedenis die begon bij de oorspronkelijk Duitse koopvrouw Catharina Bender-Geelhart.

Zij kwam aan het begin van de 19de eeuw naar Delft en deed iets wat, zeker voor die tijd, uniek was. De gescheiden vrouw met drie kinderen had een echt ondernemershart en plantte het zaadje voor wat nu het ‘koninklijke’ Bender is. Haar zoon Petrus was officieel de eerste generatie eigenaar van het (toen nog) Delftse bedrijf.

Na zes mannen als eigenaar staat Maud sinds begin 2025 aan het roer van het familiebedrijf. ,,Ik heb twee broers, maar die hadden geen interesse in een rol binnen de onderneming. Een broer is mede-oprichter van de AI-startup Bonnie en de ander is piloot bij KLM’’, vertelt Maud terwijl ze wijst naar een schilderijtje met daarop een man in een lange jas met in elke hand een koffer.

,,Dat is opa Nico, de vijfde generatie. Mijn vader heeft het gehad van tante Trees, de zus van zijn vader. Je ziet een koopman met koffers met daarin handelswaar, die door de straten van een stad loopt. Zo ging dat in die tijd. Later zijn hij en mijn vader zich naast retail en detailhandel meer en meer gaan richten op de groothandel, toen gevestigd in Den Hoorn. Ook zijn er twee winkels bij gekomen in Delft en Voorburg die door mijn moeder werden gerund. Dankzij spaaracties en steeds grotere samenwerkingen met merken als Villeroy & Boch en Wedgwood zijn we steeds verder gegroeid.’’

De grote ommezwaai voor familiebedrijf Bender

Sinds eind jaren 90 huist Bender in een modern pand aan de rand van Den Haag. Het was ook de periode van de grote ommezwaai. „Mijn vader heeft toen besloten niet verder te gaan in de retail. Doorgaan zou killing zijn voor het bedrijf gezien ketens als Blokker en HEMA. Daar was niet tegenop te boksen, zeker omdat de consument steeds minder uitgaf aan luxe tafelgerei’’, vertelt de directeur.

„We kunnen daardoor nu slimmer en anders ondernemen. Met minder grote voorraden zijn we veel flexibeler. Als de organisatie van een evenement halsoverkop iets nodig heeft, dan kan dat. Zo zijn we nu last minute bezig met een groot evenement waar 1.500 man op afkomt. We hebben met man en macht geschakeld, zodat al het servies en glaswerk op tijd kan worden geleverd.’’

Maud is directeur en eigenaar van het 205 jaar oude familiebedrijf Bender. Foto: Bart Hoogveld

Kernwaarden kwaliteit, continuïteit en duurzaamheid

Met de drie kernwaarden kwaliteit, continuïteit en duurzaamheid voorop - van stakeholders en producenten tot de medewerkers - vaart Bender momenteel een uiterst succesvolle koers. Zeker ook met Maud aan het hoofd. Hoe is dat voor haar, het stokje van haar vader overnemen en de onderneming leiden?

„Het is behoorlijk geleidelijk gegaan. Ik ben in 2012 na een studie aan de Hotelschool in Den Haag en diverse banen in de internationale hotelsector, het bedrijf ingegaan. Jarenlang heb ik zij aan zij met mijn vader gewerkt. In 2019 ben ik aangesteld als directeur en heb ik de operationele rol van mijn vader overgenomen. Samen hebben we de kar getrokken.’’

Dat was nodig, want 2019 was direct een roerig jaar voor de nieuwe directeur. „We verloren een grote fabriek, we namen een bedrijf over, kregen er een grote producent bij en moesten ook nog eens een eigen productie opstarten. Allemaal zaken waar ik tot dan toe nog weinig kaas van had gegeten. Ik dacht toen: wat is dit? Het is niet waarvoor ik heb getekend! Het was een enorme vuurdoop. Zie het als een soort vliegtuig waarvan je in plaats van co-piloot, piloot wordt. Je vliegt lekker, kent het spelletje al aardig, maar plots gaat er een motor in de fik of het landingsstel valt weg. Het was kortom een heftig jaar.’’

Nieuwe business in coronatijd

De turbulentie bleef nog een flinke poos voortduren, want in 2020 brak de coronapandemie los. Ook voor Bender was het een gigantisch uitdagende periode. Maud: ,,We gingen in standje ‘overleven’.’’ Samen met haar vader loodste de directeur het familiebedrijf door de crisis. Een crisis die de onderneming aanzette tot nieuwe business.

„We zijn tijdens de lockdowns goed gaan kijken naar ons klantenbestand. Was dat alleen maar horeca of niet? Of konden we op een andere manier handel bedrijven? Uiteindelijk kwamen we op negen segmenten uit waarin we in coronatijd nog slagen konden maken. Ziekenhuizen, bijvoorbeeld. Maar ook verzorgingstehuizen en de uitvaartbranche. Een andere branche was die van de recreatie. Iedereen ging op vakantie in eigen land. Glamping en lange, luxe verblijven waren populair en vakantiehuizen moesten opnieuw worden ingericht. Daar kwamen grote budgetten aan te pas.’’

Terug naar retail en de blik op e-commerce

Een andere nieuwe tak van sport: luxe jachten. „Sommige mensen kochten juist in die periode een jacht omdat ze ergens anders niet het geld aan konden uitgeven. Die jachten moesten ook worden ingericht en voorzien van het beste servies, glazen en noem maar op. Daar lag en ligt een prachtige markt. Ook voor ons’’, aldus de directeur van het bedrijf dat toch weer deels de retail inging in de vorm van kleine keukengereedschappen in de schappen van Albert Heijn en aanbod op online marktplaatsen zoals bol. „Door die pandemie hebben we Bender weer opnieuw gepositioneerd op de markt en groeien we elk jaar qua omzet.’’

Die groei moet alleen maar groter worden nu investeringsmaatschappij Grehamer Invest sinds begin dit jaar externe partner is van het bedrijf. Met een minderheidsbelang brengt de investeerder niet alleen kapitaal, maar ook strategische expertise. Ook is Bender volop bezig met wat Maud next gen hospitality noemt.

„Dankzij corona hebben we geleerd dat er meer is dan de juiste producten leveren aan horeca. Het gaat bij ons om gastvrije ondernemingen waar gegeten en gedronken kan worden. De facilitaire markt, pretparken, overheidsinstanties als het Holland Casino. Wat we meer en meer doen is met de klanten meedenken. Hoe maak je van een concept de realiteit en hoe maak je een gastvrije onderneming winstgevender?’’

Tot in de kleinste details geregeld

Als voorbeeld toont Maud aan de hand van tekeningen, foto’s en moodboards hoe Bender een toekomstig hoofdstedelijk hotellabel helpt bij het totale design, inrichting en faciliteiten van het restaurant, de bar, lobby en andere zalen.

„Samen kijken we aan de hand van tekeningen hoe we de flow van zowel gast als personeel zo optimaal mogelijk kunnen maken. Hoe zorg je ervoor dat niet iedereen om half 10 in de ochtend bij één punt voor verse koffie staat? Op die manier ontzorgen we de opdrachtgever en helpen we ze verder met verschillende visuele tools zodat alles tot in het kleinste detail geregeld kan worden. Tot op de plek waar een bepaald bord of glas op een tafel geplaatst gaat worden.’’

Maud Martin-Bender. Foto: Bart Hoogveld

DNA van een familiebedrijf

Voor ons zit een gedreven directeur en eigenaar van een mooi familiebedrijf en hofleverancier. Betekent dat dag in, dag uit 24/7 aan het werk blijven? „Nee, we doen dit met een goed team en verdelen de taken. Ik heb door de jaren heen geleerd om te delegeren. Dingen die je goed doet, moet je blijven doen. Dingen die andere mensen beter kunnen, moet je uit handen durven geven”, aldus Maud.

„Aan sommige zaken wil je wel blijven vasthouden. Denk aan het DNA van een familiebedrijf, het anker van Bender. Anderzijds moet je meegaan met de tijd. De manier waarop mensen willen werken en hoe ze tegen een baan aankijken: daar moet je als werkgever op anticiperen.”

Met zichzelf en haar gezin heeft Maud de afspraak om van maandag tot en met vrijdag voor 200 procent te werken. Het weekend is echt voor de familie. „Nee, de telefoon staat zeker dan niet uit. Ik heb maar één telefoon die ik overal voor gebruik. Dus bij heel belangrijke dingen neem ik uiteraard gewoon op. Dat is maar goed ook, want zo werd ik gisteravond gebeld voor een prachtige uitnodiging voor een opening van Herman den Blijker en voor een mooie samenwerking. Dat maakt mijn werk zo eindeloos boeiend. Daar doe ik het ook voor.”

„Weet je, een familiebedrijf heeft een bepaalde dynamiek waar ik van houd. Het is de mouwen opstropen en all hands on deck. Daar horen ook nare dingen bij die je moet oplossen. Het is soms pittig. Maar uiteindelijk doe je het samen, dat is fantastisch.’’