Met meer openstaande functies dan ooit tevoren, en een steeds blijvend groeiende vraag naar goed personeel, wordt het steeds moeilijker dat personeel te vinden. Expert Jan de Keijzer helpt je op weg hoe je op een slimme manier gebruik kunt maken van digitale middelen.

Stap uit de wereld van saaie vacatureteksten

Begrijp me niet verkeerd. Een vacature moet uiteraard ook tekstueel gepubliceerd worden op online kanalen. Zo heb je namelijk zwart op wit staan wat je van iemand verwacht en wat je iemand kunt bieden. Maar helaas zien we veel van hetzelfde type vacatureteksten. Teksten die eigenlijk nietszeggend zijn en totaal niet duidelijk zijn over wat iemand kan verwachten bij een werkgever.

Wanneer een potentiële werknemer op zoek is naar een baan, heeft deze vaak al wel wat ervaring opgedaan bij een of meerdere werkgevers. Hierdoor is de potentiële werknemer redelijk op de hoogte wat er van hem verwacht gaat worden in de functie. Veel belangrijkere zaken, waaronder de sfeer binnen het bedrijf, komen in dergelijke vacatureteksten onvoldoende naar voren. Want wat wordt er echt van je nieuwe medewerker verwacht? En wie zijn misschien binnenkort wel zijn of haar nieuwe collega’s?

Zet in op short content

Inmiddels hebben we bij mijn bedrijf verschillende opdrachtgevers mogen helpen bij het werven van personeel op een nieuwe manier. Wij helpen bedrijven onder andere bij het werven van personeel door middel van short content. Deze korte video’s, die over het algemeen geplaatst worden op Instagram en TikTok, zorgen er namelijk voor dat potentiële kandidaten direct een beeld kunnen krijgen bij het bedrijf.

Zo helpt de inzet van kort videomateriaal onder andere bij het voelen van een connectie bij het bedrijf en zijn er direct antwoorden beschikbaar op vragen die de potentiële nieuwe collega gaat hebben. Wat voor bedrijf is het, wie zouden mijn collega’s worden en bovenal wat voor sfeer hangt er ongeveer op de werkvloer?

Dit zorgt direct voor een beter en duidelijker beeld bij de vacature, waardoor mensen zich eerder aangesproken voelen of juist al eerder kunnen zeggen dat de vacature niet bij hen past. Zo krijg je gerichtere gesprekken naar aanleiding van uw vacatures en kunt u sneller schakelen. Daarnaast zijn kandidaten, die niets voelen bij het bedrijf, hierdoor ook minder snel geneigd te solliciteren.

TikTok in de marketingmix

Daarnaast is het sowieso geen verkeerd idee om TikTok standaard in de marketingmix mee te nemen. Vandaag de dag zijn er ontzettend veel mensen terug te vinden op de van oorsprong Chinese applicatie. Het aantal gebruikers stijgt iedere dag en ook onder oudere leeftijdsgroepen beginnen het gebruik van TikTok steeds meer toe te nemen, zo blijkt uit cijfers van NewCom.

Waar TikTok in het verleden dé applicatie was voor leuke dansjes, en daarvoor zelfs alleen muziekvideo’s bevatte van amateurs, is het tegenwoordig een extra bron van informatie geworden. Met de constante groei op het kanaal, valt er dan ook zeker winst te behalen voor uw organisatie.

Op TikTok kun je bijvoorbeeld terecht om je klanten en andere geïnteresseerden net eens iets meer te laten zien. Hoe gaat het proces binnen je bedrijf in zijn werk bijvoorbeeld? Wat gebeurt er als iemand in je webshop een bestelling plaatst of hoe ziet het productieproces van je product er eigenlijk uit? Het zijn een aantal vragen die voor ondernemers zelf een gemakkelijk antwoord hebben, maar voor de kijkers en geïnteresseerden juist vragen beantwoorden en het gevoel geven je bedrijf beter te leren kennen.

Vacatures vervullen met behulp van videomateriaal

Inmiddels zijn er verschillende bedrijven die wij hebben mogen helpen bij het wervingsproces, waaronder LDL Bulkhandling uit Ede. Dit bedrijf bouwt sinds 2001 installaties voor opslag en intern transport van droge stoffen. Deze installaties moeten natuurlijk volledig bedacht, uitgetekend, gebouwd en in elkaar gezet worden. Echter had ook LDL Bulkhandling te maken met uitdagingen op het gebied van werving van nieuw personeel. Hierdoor hebben wij, in samenwerking met LDL Bulkhandling, de focus op de werving richting de sociale kanalen verplaatst. Al gauw zagen we de eerste resultaten en reacties op vacatures binnenkomen.

Het Edese bedrijf heeft inmiddels in korte tijd vier nieuwe mensen kunnen aannemen door de inzet van TikTok. Daarnaast komen er nog regelmatig nieuwe aanvragen binnen via TikTok voor nieuwe functies en van mensen die op zoek zijn naar een nieuwe, leuke uitdaging.

Denk aan de doelgroep

Uiteraard is het ontzettend belangrijk om je doelgroep goed vast te stellen, we begrijpen ook dat het zoeken naar een nieuwe directeur niet snel via TikTok gedaan zal worden. Desalniettemin is er ook zeker een kans dat die nieuwe directeur ook op TikTok te vinden is, en hier wellicht een beter idee van het soort bedrijf krijgt. Zorg er allereerst voor dat je weet wie je beoogde doelgroep is, zodat de short content aan kan sluiten bij de personen die het bekijken en het bedrijf zelf.

Het bepalen van een doelgroep hoeft niet tot op het kleinste detail, het mag ook best een wat ruimer begrip zijn. Te ver inzoomen op de droomkandidaat kan er namelijk voor zorgen dat je uiteindelijke droomkandidaat de video nooit te zien zal krijgen. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen in uw doelgroep wordt aangesproken, maar dat er mensen afvallen op basis van een paar factoren.

Ga aan de slag!

Uiteindelijk is het werven van personeel, op deze manier, vrij nieuw. Het werven van personeel, door middel van korte video’s, biedt daarentegen behoorlijk wat kansen en zorgt voor een beter beeld bij de organisatie.

Deze vrij simpele vragen, waaronder wie de nieuwe collega’s zouden worden en wat voor werkzaamheden er zoal gedaan worden, zijn goed uit te leggen en in beeld te brengen. Zo kan de kandidaat zichzelf op de juiste manier voorbereiden, heeft deze de juiste informatie en kan hierdoor een goede keuze maken om wel of niet te solliciteren.