Ondanks torenhoge brandstofprijzen past mkb’er het tankgedrag nog nauwelijks aan

De ondernemer heeft nauwelijks ruimte om zijn gedrag aan te passen en voelt de prijsstijging direct in de portemonnee, zo blijkt uit een analyse van MKB Brandstof. Tegelijkertijd profiteert een groot deel van de ondernemers niet van bestaande compensatiemaatregelen, waardoor de druk verder oploopt.

Remco Slik, ceo van MKB Brandstof: „Uit analyse van onze tanktransacties blijkt dat ondernemers niet minder zijn gaan rijden. Het gemiddelde aantal liters per tankpas per maand blijft stabiel, ondanks de stijgende brandstofprijzen. Dit benadrukt dat mobiliteit voor veel zzp’ers en mkb’ers geen keuze is, maar een randvoorwaarde om omzet te genereren. Van installateurs tot bouwbedrijven: opdrachten vereisen fysieke aanwezigheid. Minder rijden betekent in veel gevallen simpelweg minder inkomsten.”

Brandstofkosten lopen hard op

Waar het rijgedrag gelijk blijft, nemen de kosten fors toe. Sinds begin maart is een duidelijke stijging zichtbaar in de gemiddelde bestedingen voor de getankte liters, met een totale toename van circa 27 procent. Voor veel ondernemers betekent dit dat marges onder druk komen te staan, zeker wanneer kosten niet volledig kunnen worden doorberekend aan klanten. In sectoren met vaste prijsafspraken of sterke concurrentie wordt een steeds groter deel van deze stijging direct door de ondernemer zelf gedragen.

Geen uitwijkgedrag mkb’ers naar buitenland

Opvallend is dat ondernemers nauwelijks uitwijken naar tanken over de grens. Het aantal liters dat in het buitenland wordt getankt blijft stabiel. Dit suggereert volgens de onderzoekers dat de tijdsinvestering niet opweegt tegen het mogelijke prijsvoordeel. In tegenstelling tot consumenten, die vaker prijsbewust tanken in het buitenland, lijkt dit voor zakelijke rijders geen realistisch alternatief binnen hun dagelijkse operatie.

De impact van de hoge prijzen is wel zichtbaar in gedrag rondom tankkeuzes. Het gebruik van de MKB Brandstof-app om goedkope tankstations te vinden is sterk toegenomen. Het aantal zoekopdrachten naar brandstofprijzen steeg van circa 10.000 per maand begin dit jaar naar ruim 27.000 in maart. Ook in april ligt dit niveau structureel hoger dan voorheen. Dit wijst erop dat ondernemers actief proberen hun kosten te beheersen, zonder hun mobiliteit te verminderen.

Beperkt effect van kabinetsmaatregelen

Hoewel een deel van de ondernemers profiteert van fiscale voordelen, zoals korting op wegenbelasting voor voertuigen met een grijs kenteken, geldt dit slechts voor een minderheid. Binnen het klantenbestand van MKB Brandstof rijdt 31 procent met een grijs kenteken. Dat betekent dat 69 procent van de ondernemers geen gebruikmaakt van deze regeling en de stijgende kosten volledig zelf draagt. Daarmee sluit een groot deel van het mkb niet aan op de huidige ondersteuningsmaatregelen.

‘Bredere en gerichtere ondersteuning nodig’

De cijfers laten volgens de organisatie zien dat de zakelijke rijder weinig flexibiliteit heeft om zich aan te passen aan stijgende brandstofprijzen. Tegelijkertijd bereikt een belangrijk deel van de bestaande maatregelen slechts een beperkte groep ondernemers.

MKB Brandstof roept de politiek op om te kijken naar bredere en gerichtere ondersteuning voor ondernemers die dagelijks afhankelijk zijn van mobiliteit. ‘Denk aan maatregelen die niet alleen gericht zijn op specifieke voertuigtypen, maar die aansluiten bij de realiteit van het brede mkb.’